Las lecciones de los profesores para enseñar ciencia

Adriana Paola González Foto: El Espectador - Mauricio Alvarado

La profesora Adriana González, licenciada en Física, sabía muy bien que para lograr que sus estudiantes de primero de primaria se interesaran por la ciencia tenía que buscar metodologías nuevas. Y para resolver ese reto buscó la ayuda de unas niñas: sus sobrinas. Junto a ellas descubrió que una de las maneras podía ser a través de canciones.

“Yo soy la científica, hago experimentos. Me gusta preguntar, medir, analizar. Las cosas pequeñitas las puedo observar mirando el microscopio, las puedo analizar. Ahora el telescopio lo puedo utilizar para mirar planetas que quiero visitar”.

Quería enamorarlas de la ciencia desde pequeñas para que más adelante consideraran la posibilidad de formarse en carreras consideradas culturalmente para hombres. “Indagando sobre por qué muchas mujeres no estudiaban matemática, física, química, entendía que, entre otras cosas, es un tema atado a la cultura, a los micromachismos y a que las niñas no tienen modelos a seguir; no hay referentes visibles”. Así que convirtió a las alumnas de último año del colegio distrital donde trabajaba en modelos para las más pequeñas. Escogían una mujer científica colombiana, se contactaban con la universidad o la Academia de Ciencias, y las entrevistaban. Después, con esa información, las alumnas mayores hacían un cuento de ciencia, dibujaban a la científica y ese material se convertía en el insumo de las clases de las más pequeñas.

Y así nació Princiencias: la ciencia es cosa de chicas, el proyecto que le valió el premio Compartir al maestro en la categoría STEM, 2019. En todos los colegios a los que ha ido lleva esta iniciativa y el enfoque, que le permite engranar diferentes conocimientos para encontrar soluciones a los problemas de sus alumnas. “Es un enfoque educativo que integra diferentes áreas de conocimiento (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) para desarrollar competencias para la vida, usando el conocimiento de manera interdisciplinaria. “En él la experimentación y la lectura del entorno dan las bases para la innovación”, comenta.

Actualmente, es la coordinadora del colegio distrital Menorah y su apuesta ahora es consolidar un equipo interdisciplinario de profesores que trabajen bajo este enfoque y finalmente lograr que las niñas se sientan motivadas a estudiar lo que desean, sin imposiciones.

“Quiero que mis alumnas sean protagonistas de la revolución tecnológica, no solo usuarias”: Lucio Chávez

“Este es solo el fin del principio”, explica el profesor Lucio sobre el desarrollo de la inteligencia artificial. Él trabaja en el colegio Santa Francisca Romana, de Bogotá. Sueña con que sus alumnas no sean solo usuarias de la inteligencia artificial, sino que puedan ser parte de esa comunidad que está tejiendo el cambio.

“Todo lo que hemos experimentado en el último año sobre el poder de la inteligencia artificial es solo el primer capítulo de lo que nos falta. De ahí en adelante hay un abanico inmenso de posibilidades y yo siento la responsabilidad de que mis estudiantes puedan ser parte activa de esa transformación”, cuenta. Se ha empeñado en que sus alumnas se destaquen en diferentes competencias, por eso lidera el equipo de robótica del colegio, grupo que ha representado a Colombia en eventos internacionales como la World Robot Olympiad (WRO) 2021.

Para eso se ha valido del enfoque STEM, pues es en la ejecución de proyectos donde las estudiantes pueden aplicar y combinar sus conocimientos sobre ciencia, tecnología y matemáticas. Para él, el gran valor de este tipo de enseñanza es la innovación; la capacidad para generar un cambio. “Enseñar integrando el enfoque STEM nos ha permitido innovar en la manera en que popularizamos la ciencias, la matemática, la tecnología y la ingeniería. Y tratamos de abordarlo teniendo en cuenta que eso es lo que las estudiantes van a terminar usando como habilidades en su futuro laboral”, explica Lucio.

El profesor explica que la implementación de este enfoque es necesaria porque responde a la manera como se mueve la economía en el mundo. “Es preponderante que los jóvenes tengan estos conocimientos para competir en el mercado laboral. Antes teníamos al profesor que dictaba su materia de física, el otro la de matemáticas, por allá ciencias, todas separadas, pero hacer que todas estas asignaturas converjan en productos y proyectos que sean medibles pone todo ese bagaje en la cabeza del estudiante como algo que se relaciona, que está unido y es mucho más útil”.

Bernardo Rey, validar las dudas y los cuestionamientos de los niños

El semillero de investigación que lidera Bernardo se llama los Secretos de Lactópolis, del programa GEN del grupo Ondas de Colciencias. En total 65 estudiantes de la institución educativa El Tobal, en Carcasí, Santander, hacen parte del semillero y de manera simultánea participan en Clubes de Ciencia Colombiana, liderado por ScienteLab.

El equipo ha sobresalido en varias ferias de ciencia con sus proyectos. Uno que recuerda con especial cariño es el de las microalgas que cultivaron para descontaminar aguas residuales.

La metodología STEM que trabajan en el semillero empieza planteando una problemática, después un procedimiento y unas conclusiones; sin preocuparse por una calificación. Lo relevante es el proceso que transitan los estudiantes y las habilidades reales y útiles que van desarrollando en ese camino.

“Mis estudiantes se enamoran de las búsquedas, porque la ciencia es la búsqueda de la verdad. Yo les doy la gasolina y la energía para motivarlos pero ellos se empoderan muy fácil. Lo que ha logrado el enfoque STEAM es que ellos crean realmente que son buenos, que sus ideas son valiosas y entonces puedan sacarlas adelante”.

El debate es una pieza fundamental de su semillero, o como él mismo afirma “la preguntadera”. Dice que una vez entendieron que a través de su curiosidad podían entender mucho mejor el mundo entonces empezaron a preguntar y debatir en todas las materias. Reconoce que esa valiosa curiosidad, al final, es lo que sembrará las respuestas de sus niños.