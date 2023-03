Las niñas y el desempeño en matemáticas: pistas para cerrar la brecha de género

Genérica Opinión EE Foto: Diego Peña Pinilla

De los 42 países que realizaron la prueba PISA en 2018, Colombia tuvo la mayor brecha en el desempeño en matemáticas entre niños y niñas, seguido de Costa Rica e Italia. Solo en 7 países la brecha está a favor de las niñas. Si bien este problema está relacionado con las desigualdades de género de las sociedades, también se puede exacerbar o matizar dependiendo del sistema educativo de cada país.

Diversos estudios nos han mostrado que los individuos que cuentan con menores habilidades matemáticas tienden a tener menos probabilidades de ingresar a estudiar carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por su sigla en inglés) que, por lo general, son las mejor remuneradas.

Por tanto, la existencia de diferencias de género en habilidades matemáticas y cuantitativas podría estar induciendo diferencias en otras dimensiones en la vida de niñas y niños, particularmente en el largo plazo, como los salarios y la escogencia de carreras de educación superior. En el marco de la conmemoración del día de la mujer, queremos mostrar cómo el desempeño de las niñas en matemáticas entre grados 3 y 11 empeora en comparación al de los niños, así como posibles variables que atenúan esta situación.

Aunque se sientan tentados a pensar que estas desigualdades son producto de diferencias biológicas o a explicaciones esotéricas -como que las mujeres son de Marte y los hombres de Venus-, todas las personas “compartimos la misma base biológica para la comprensión y dominio del conocimiento matemático, aun al más alto nivel”. A conclusiones de este tipo han llegado diversos estudios como, por ejemplo, el de Alejandra Mizala Salces, profesora de ciencias físicas y matemática, directora del Instituto de Estudios Avanzados en Educación y del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile.

Centrándonos en el caso colombiano, en una investigación en proceso de publicación, Daniel Cañizares y Luis Fernando Gamboa (investigadores del Icfes), junto a Alejandro Ome (Universidad de Chicago), encontraron a partir de datos de Saber 3°5°9°, Saber 11 y una amplia lista de variables obtenidas a partir de registros administrativos, que la brecha en el desempeño en matemáticas a favor de los niños aumenta a medida que se avanza en la trayectoria educativa.

En 3° no se observan diferencias significativas en el desempeño por género. No obstante, en 5° estas comienzan a aparecer; y ya en 9° se hacen evidentes. Si usamos el desempeño de los niños como medida de base, tenemos que, en promedio, en 9° las niñas exhiben resultados que llegan a equivaler a, alrededor de un 96% del obtenido por los niños. Al finalizar la educación media, las niñas obtienen alrededor del 93% del puntaje promedio que obtienen los niños. Conforme transcurre su vida escolar, las niñas parecen no adquirir conocimientos matemáticos al mismo ritmo que los niños, sugiriendo que la brecha de género en el desempeño en matemáticas es algo que el sistema educativo se debe ocupar en corregir.

Otro hallazgo importante es que la deserción masculina durante el tránsito por la educación media puede estar explicando, en parte, la brecha de desempeños entre niños y niñas debido a que no estaríamos evaluando a los niños con los desempeños más bajos. Es más, en los grupos poblacionales con resultados más bajos en matemáticas la brecha de género en el desempeño parece ser mayor.

Sin embargo, este “sesgo poblacional” no explica todo el problema. A partir de técnicas de aprendizaje supervisado, se puede observar que características individuales como haber contado con educación preescolar, estudiar en colegios con jornada completa y en particular, tener una profesora de matemáticas tienden a cerrar la brecha de género en esta área, lo que les brinda, muy probablemente, mejores oportunidades para acceder a la educación superior y obtener mayores ingresos en el futuro. Sin embargo, los factores contextuales que pueden estar predisponiendo a las niñas a una baja adopción de conocimientos matemáticos siguen siendo relevantes.

Este 8 de marzo invitamos al país y especialmente a la comunidad educativa a rechazar tratos discriminatorios en relación con el género, para que la sentencia “las niñas no son buenas para matemáticas” deje de ser una profecía autocumplida en Colombia.

*Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES

