Las universidades públicas también están preocupadas por el aumento del salario mínimo

Para este año, el salario mínimo aumentó un 23 %, mientras que el Ministerio de Educación plantea un incremento del 7,1 % en los recursos asociados a la política de gratuidad para 2026. La brecha pondría sobre las “cuerdas” las finanzas de varias universidades públicas, pues sus egresos serían más altos que los ingresos.

Paula Casas Mogollón
19 de febrero de 2026 - 11:30 p. m.
El Gobierno propuso un incremento del 7,1 % en los recursos de la política de gratuidad para 2026.
Foto: Óscar Pérez

El aumento del salario mínimo para este año puso una nueva presión sobre las finanzas de las universidades públicas. En Colombia, este indicador sirve como referencia para una parte importante de la nómina administrativa, los contratos de prestación de servicios y algunos regímenes docentes, por lo que su impacto en los presupuestos de las instituciones es directo. El problema, según la Comisión Técnica de Vicerrectores Administrativos y Financieros del Sistema Universitario Estatal (SUE) es que ese mayor gasto no siempre viene acompañado de...

