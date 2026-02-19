Las universidades públicas también están preocupadas por el aumento del salario mínimo

El Gobierno propuso un incremento del 7,1 % en los recursos de la política de gratuidad para 2026. Foto: Óscar Pérez

El aumento del salario mínimo para este año puso una nueva presión sobre las finanzas de las universidades públicas. En Colombia, este indicador sirve como referencia para una parte importante de la nómina administrativa, los contratos de prestación de servicios y algunos regímenes docentes, por lo que su impacto en los presupuestos de las instituciones es directo. El problema, según la Comisión Técnica de Vicerrectores Administrativos y Financieros del Sistema Universitario Estatal (SUE) es que ese mayor gasto no siempre viene acompañado de...