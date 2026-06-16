¿Le gustaría hacer una maestría en Portugal? Icetex anunció convocatoria para financiarla

El Gobierno de Portugal otorgará un estipendio mensual de 939,98 euros, así como 161,14 euros para gastos de alojamiento. EFE/ Carlota Ciudad Foto: EFE - Carlota Ciudad

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Hasta las 5 de la tarde del próximo 10 de julio estarán abiertas las inscripciones para una nueva convocatoria de becas del Icetex que busca financiar estudios de maestría en universidades públicas en Portugal.

Según precisó en su sitio web el Icetex, el programa está dirigido a profesionales colombianos en carreras directamente relacionadas con las áreas consideradas prioritarias para la estrategia de desarrollo de Colombia.

Lo invitamos a leer: Descuentos en matrículas universitarias con la caja de compensación, ¿cómo aplicar?

“El Gobierno de Portugal ofrece la oportunidad de fortalecer los conocimientos de personas profesionales colombianas que deseen realizar maestrías en universidades públicas en áreas de estudio consideradas prioritarias para la estrategia de desarrollo de Colombia”, se lee en el sitio web del Icetex.

En total, se ofrecerá una beca que cubre el 80 % de la matrícula del programa seleccionado por el aspirante. Además, el Gobierno de Portugal otorgará un estipendio mensual de 939,98 euros, así como 161,14 euros para gastos de alojamiento.

🧑‍🏫 ¿Cuáles son los requisitos para aplicar?

Según se lee en la página del Icetex, los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

Las personas aspirantes deben ser mayores de 21 años y menores de 65 años al momento del cierre de la convocatoria,

Las personas aspirantes deben contar con título profesional de pregrado en una institución de educación superior reconocida,

Las personas aspirantes deben contar con un promedio mínimo de notas de pregrado de 3.7/5.0 ,

Las personas aspirantes deberán acreditar un nivel mínimo de competencia en inglés o portugués equivalente a B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER),

Si las personas aspirantes son beneficiarias de alguna línea de crédito propia del ICETEX o de fondos en administración, no pueden encontrarse en mora a la fecha de cierre de la convocatoria, en el pago de la obligación correspondiente.

📄 Estos son los documentos que deberá presentar

Para las personas interesadas en esta convocatoria, estos son los documentos requeridos:

Formulario de solicitud al Gobierno de Portugal ( está disponible aquí ),

Admisión definitiva o en trámite,

Título universitario de pregrado,

Certificado de notas de pregrado,

Certificado de superación de la fase curricular (si aplica),

Certificado de experiencia profesional,

Declaración de la entidad empleadora (si aplica, en esta se deberá certificar la utilidad de la beca para el desarrollo de capacidades),

Certificado de conocimiento de idiomas,

Certificado de condiciones socioeconómicas,

Pasaporte.

"Los documentos requeridos deben ser cargados en formato PDF en la plataforma asignada por el Icetex. Aquellos documentos que NO sean legibles, estén cortados o modificados, contengan clave para ingresar o no estén en español serán descartados y NO serán tenidos en cuenta durante el proceso de evaluación de la candidatura", precisó la entidad.

A través de este enlace puede obtener más información.

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚