“Es histórico”: rectores celebran la ley que le da más recursos a la universidades públicas

La reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 fueron aprobados el pasado lunes 15 de diciembre. Foto: David Guillermo Cano

“Estudiar no es un privilegio, es un derecho. Hazlo valer”. Esa fue la frase que acompañó las pancartas con las que algunos líderes estudiantiles y profesorales, rectores de universidades públicas y otros actores del sector educativo llegaron este lunes 15 de diciembre hasta la plenaria de la Cámara de Representantes para presenciar el último debate de la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30, la norma que rige la educación superior en Colombia.

