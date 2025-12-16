Logo El Espectador
Educación
“Es histórico”: rectores celebran la ley que le da más recursos a la universidades públicas

El Congreso aprobó la reforma que cambia la “fórmula” que el Estado emplear para determinar el monto que cada año le destina a las universidades públicas. Algunos rectores coinciden en que este hecho es histórico y el nuevo modelo mejoraría las condiciones actuales de las instituciones, pero advierten que el principal reto será su implementación.

Paula Casas Mogollón
16 de diciembre de 2025 - 06:15 p. m.
La reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 fueron aprobados el pasado lunes 15 de diciembre.
Foto: David Guillermo Cano

“Estudiar no es un privilegio, es un derecho. Hazlo valer”. Esa fue la frase que acompañó las pancartas con las que algunos líderes estudiantiles y profesorales, rectores de universidades públicas y otros actores del sector educativo llegaron este lunes 15 de diciembre hasta la plenaria de la Cámara de Representantes para presenciar el último debate de la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30, la norma que rige la educación superior en Colombia.

