Lista de admitidos U. Nacional 2026: qué hacer si no fue admitido y fechas clave

Campus central de la Universidad Nacional, en Bogotá. Foto: Óscar Pérez

Los resultados del examen de admisión a la Universidad Nacional, la más grande del país, se publicarán este 9 de octubre. Con estos, además, los aspirantes podrán conocer a si fueron admitidos o no a las opciones de programa para las que se inscribieron.

La U. Nacional no tiene un puntaje de corte estándar para cada programa, sino que varía cada año a partir de los resultados de los aspirantes que se hayan presentado al examen y del número de cupos disponibles por sede.

¿Cómo consultar los resultados del examen de admisión a la U. Nacional?

A partir del jueves 9 de octubre podrá ingresar a la página de admisiones de la Universidad Nacional, en la sección pregrado, para consultar los resultados. Puede encontrar esa página dando clic aquí.

Una vez allí, deberá ingresar con su número de documento y el código de seguridad que le fue asignado. En este portal podrá conocer el puntaje que obtuvo en la prueba y si fue admitido a alguno de los programas que estableció como opción.

En caso de ser admitido, deberá reunir la documentación que exige cada sede de la U. Nacional para el proceso de matrícula y pagar los derechos de sistematización. Ese proceso se podrá realizar entre el 11 y el 21 de octubre de 2025. Puede consultar los requisitos en la sección de División de Registro y Matrícula en la página web de cada sede, que encuentra dando clic aquí.

¿Qué hacer si no fue admitido en la primera asignación de cupos?

Si no fue admitido en la primera asignación de cupos en uno de los programas que eligió a la hora de presentar el examen, pero tiene un puntaje suficiente para ser admitido en otros programas, el portal le dará la opción de inscribirse en otro programa que cuente con cupos.

Este proceso se podrá realizar entre el 15 y el 17 de octubre, revisando su puntaje en la misma página web. Allí aparecerá la opción para inscribirse al programa con cupos.

Los resultados de este proceso de admisión se publicarán el 22 de octubre de 2025, cuando se conocerán las listas con el número de estudiantes admitidos por programa y sede.

