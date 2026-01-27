Lo que debe saber del cierre de colegios en Bogotá

Entre diciembre de 2023 y enero de 2026, el número de colegios privados pasó de 1.508 a 1.374. Foto: Getty Images

Hace un par de días, la Mesa de Rectores de Colegios Privados de Bogotá lanzó una alerta que prendió las alarmas entre los padres de familia: para 2026, entre 35 y 36 instituciones privadas cerrarían sus puertas en la ciudad. La noticia no cayó muy bien entre las familias, que empezaron a preguntarse si los planteles donde estudian sus hijos podrían verse afectados. Sin embargo, como explica Edna Bonilla, exsecretaria de Educación de Bogotá, “un colegio no puede cerrar de la noche a la mañana. Es un proceso largo y regulado”.

(Lea: