Lo que viene para la Universidad de Antioquia: habla su nuevo rector

Luquegi Gil Neira, nuevo rector de la Universidad de Antioquia. Creditos: Dirección de Comunicaciones UdeA / Alejandra Uribe F. Foto: Dirección de Comunicaciones UdeA / Alejandra Uribe F.

Tras ser designado por el Consejo Superior Universitario como nuevo rector de la Universidad de Antioquia para el periodo 2026-2029, Luquegi Gil Neira se prepara para asumir el cargo en medio de importantes retos institucionales. Aunque su posesión aún depende de que el Ministerio de Educación levante la medida de reemplazo del rector actual, el directivo ya comenzó el proceso de empalme y anticipa sus prioridades.

En esta conversación con El Espectador habla sobre la situación financiera de la universidad, el futuro del Hospital Alma Mater,...