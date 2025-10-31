Los Char, Petro y el nuevo rector: ABC para entender la discordia en la U. del Atlántico

La principal universidad del Caribe colombiano permanece en paro indefinido tras la designación de su nuevo rector, cercano al clan Char. Acá le contamos lo que debe saber sobre esta controversia en la universidad y lo que se podría decidir en los próximos días. Foto: Universidad del Atlántico

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Universidad del Atlántico atraviesa uno de los momentos más tensos de su historia reciente tras la polémica elección de Leyton Barrios como nuevo rector. La decisión provocó que ocho de sus diez facultades se declararan un paro indefinido y se convocaran una serie de protestas y bloqueos que podrían continuar durante la jornada de este viernes 31 de octubre.

Lo cierto es que la disputa por el nuevo rector de la universidad se viene cocinando desde hace algunos meses en una disputa por controlar la que es la institución de educación superior pública más grande del Caribe colombiano.

Una de las razones que explican por qué es tan llamativa la rectoría de esta institución, es el presupuesto que maneja: para 2025, ha administrado cerca de COP $445.000 millones. A esto se suma, a que este cargo es codiciado por los principales clanes políticos de la región, como los Name, los Gerlein o los Char.

Uno de los principales centro de las controversias en la reciente elección giró en torno a la habilitación de los candidatos que estarían la terna presentada al Consejo Superior Universitario, el máximo órgano de decisión de las universidades públicas compuesto por representantes del Gobierno Nacional, el Departamento, los estudiantes, los profesores y, entre otros, exrectores.

Una las primeras polémicas fue la modificación del artículo 29 del Estatuto General del (CSU), que abría la puerta a la reelección del rector por una única vez para un período de cuatro años, ya sea de manera inmediata o en un período posterior.

La idea para cambiar esta norma, cuenta Luis Villanueva, del programa de Historia y líder estudiantil, fue de Angely Díaz Cordero, representante de los estudiantes en el CSU. “Lo hizo porque creemos que debe haber una continuidad de esta administración que, a nuestro parecer, ha sido propositiva. Por ejemplo, hay avances significativos en infraestructura e investigación”, cuenta Villanueva, quien agrega que la representante consultó esta iniciativa con los estudiantes que votaron por ella.

En ese momento, creció la tensión ante la posible inscripción Danilo Hernández, rector entre 2021 y 2025 y cercano a la familia Char. No es un secreto que Hernández fuera cercano al clan político más poderoso del Atlántico, pues varios de sus integrantes han sido gobernadores, alcaldes, senadores o concejales e incluso son dueños de la cadena de supermercados Olímpica, de las emisoras Olímpica y del Júnior de Barranquilla. Basta con mirar sus redes sociales o las de la universidad para constatarlo.

En un video publicado el 15 de febrero de este año en su cuenta privada de Instagram, Hernández aparece junto al alcalde de Barranquilla, Alejandro Char. “A nuestro rector y gran amigo, que tiene la universidad a otro nivel”, dice Char mientras le entrega un regalo enviado por parte de la Secretaría Distrital de Cultura.

Sin embargo, la candidatura de Hernández no se concretó. Posteriormente, en la baraja de candidatos fue inscrito Leyton Barrios, actual secretario Educación de la gobernación del Atlántico.

Con su nombre en la terna de candidatos, se citó para finales de octubre la sesión del CSU para designar a la nueva cabeza de la institución educativa. El proceso, no obstante, se retrasó tras la recepción de recusaciones de la Procuraduría, así como denuncias contra algunos candidatos, entre ellos, Barrios.

En particular, se recibieron denuncias y tutelas por dudas a la habilitación de Barrios, debido a cuestionamientos en torno a su hoja de vida y si cumplía o no con los requisitos mínimos de experiencia para aspirar al cargo. Según el ministerio, nunca se conocieron las respuestas en torno a esta controversia, a pesar de que la cartera solicitó claridades sobre este asunto el pasado 23 de octubre.

Según explicó en su momento la cartera de Educación, en cabeza de Daniel Rojas, “la solicitud se basa en denuncias recibidas para al proceso de elección y designación del rector, entre estas por parte del sindicato SINTRAUDEA, en la que se advierte sobre presuntas irregularidades en la acreditación de los requisitos exigidos por el Estatuto General de la Universidad. En particular, se cuestiona si el señor Barrios cumple con el requisito de haber ejercido funciones docentes universitarias o administrativas en cargos directivos por un mínimo de cuatro años”, explicó, a través de un comunicado, el Ministerio de Educación.

Por estas razones, el Gobierno Nacional, y los representantes de los exrectores y los docentes, se levantaron de la sesión en la que estaba agendada la elección del rector, realizada para este lunes 27 de octubre. Según explicaron fuentes del Ministerio de Educación, el descontento se debió a que no se radicaron para esta sesión las respuestas a una serie de recusaciones por parte de la Procuraduría contra algunos de los candidatos.

Luego de esto, los otros miembros del CSU continuaron realizando la sesión extraordinaria, y posteriormente eligieron a Barrios como nuevo rector de la universidad.

Esta decisión generó malestar en parte de la comunidad universitaria que realizó protestas dentro del campus universitario, así como en otras zonas del departamento, como en la Vía al Mar. Y, cuatro días después de conocerse la designación del nuevo rector, la mayoría de las facultades de la universidad se declararon en paro indefinido.

Para levantar la medida, entre los requisitos de algunos miembros de la comunidad universitaria se encuentra la renuncia de Barrios como rector, así como del representante estudiantil, Angely Cordero. Además, se pide una revisión integral de las hojas de vida de los candidatos al cargo por parte del Ministerio de Educación Nacional.

“En una asamblea estamentaria decidimos irnos a paro indefinido hasta que el rector renuncie, también lo haga la representante estudiantil, y el Ministerio revise los perfiles de quienes aspiraron al cargo”, declaró uno de los voceros estudiantiles, citado por Blu Radio.

Este jueves se reportó que un grupo de estudiantes de la U. del Atlántico se realizaron un bloqueo en la vía al mar, a la altura de la sede norte de la institución, impidiendo el paso vehicular por ese corredor que conecta a Barranquilla con Cartagena.

Ante ese panorama, el ministro del Interior, Armando Benedetti, llamó la atención en su cuenta de X sobre el avance de las manifestaciones, solicitando a la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía monitoreo ante cualquier “acción contra las personas que están protestando pacíficamente en la Universidad del Atlántico. Estaremos atentos a cualquier abuso de poder”.

En estos videos se demuestra que la policía está actuando de forma desproporcionada lanzando gases lacrimógenos dentro de la Universidad del Atlántico y helicópteros sobrevolándola, acto abiertamente intimidatorio contra la protesta pacífica. Todo esto mandado por el gobernador… pic.twitter.com/ZcEhjMhm0d — Armando Benedetti (@AABenedetti) October 30, 2025

En otro trino, Bendetti publicó un par de videos en los que se observa a algunos estudiantes y, a lo lejos, gases lacrimógenos: “En estos videos se demuestra que la policía está actuando de forma desproporcionada lanzando gases lacrimógenos dentro de la Universidad del Atlántico y helicópteros sobrevolándola, acto abiertamente intimidatorio contra la protesta pacífica”, afirmó el ministro.

Por su parte, el viceministro de Educación Superior, Ricardo Moreno, rechazó la intervención la fuerza pública, en el marco de las protestas en el campus universitario.

“El uso de fuerza desproporcionada por parte de la misma contra la comunidad universitaria en el marco del derecho a la protesta. La insatisfacción y demandas de la comunidad multiestamentaria no puede tramitarse con violencia, la historia de la Universidad pública en Colombia ha estado marcada por la estigmatización, la represión y la afectación de la integridad y la vida de los estudiantes, no podemos regresar a ello”, expresó Moreno, a través de su cuenta de X.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, también se pronunció: “rechazamos los actos vandálicos que han alterado la tranquilidad y el orden público. La protesta deja de ser legítima cuando se convierte en destrucción. Las autoridades actúan para identificar y judicializar a quienes buscan el caos. No lo vamos a permitir”.

Por su parte, el procurador general, Gregorio Eljach, hizo un llamado a respetar la autonomía universitaria y pidió que se respete el derecho a la protesta de las miembros de la comunidad educativa.

“Se hará una investigación rigurosa sobre los hechos y las denuncias que se han presentado y de la valoración de la información que se obtenga se ordenarían las investigaciones pertinentes”, precisó Eljach.

Como indicó el presidente de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (Aspu) seccional Atlántico, Walberto Torres, durante la asamblea en la que se declaró el paro indefinido, se espera que las manifestaciones continúen este viernes. “Nos comprometemos a seguir hasta las últimas consecuencias”, sostuvo.

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚