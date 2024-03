¿Los estudiantes en Colombia temen a las matemáticas?

Opinión Foto: Diego Peña Pinilla

A propósito del día internacional de las matemáticas, en Colombia, el 71% de los estudiantes de 15 y 16 años no demuestran las competencias más básicas en matemáticas, según las pruebas PISA de 2022. Es decir, no logran representar matemáticamente una situación simple sin instrucciones directas. Este resultado es alarmante, pues estos estudiantes han estado por cerca de 10 años en el colegio, están casi a punto de graduarse de bachilleres y no han adquirido las habilidades más básicas; una gran pérdida de tiempo y recursos invertidos. (Puede ver: Juan Sebastián Hoyos fue elegido como rector del Gimnasio Moderno)

El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) es una evaluación internacional que mide el rendimiento académico de estudiantes en áreas clave como la lectura, las matemáticas y las ciencias. La prueba se enfoca en evaluar cómo los alumnos pueden aplicar el conocimiento y las habilidades adquiridas en contextos del mundo real. PISA es coordinado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y se lleva a cabo cada tres años. En la aplicación de 2022, participaron 81 países. Además de dar información sobre los niveles de desempeño en estas tres áreas, PISA indaga por las opiniones y sentimientos de los estudiantes sobre diferentes situaciones.

La información que arroja las pruebas PISA nos da algunas pistas sobre algunas de las razones detrás del bajo desempeño. El 51% de los alumnos colombianos se sienten tensos y nerviosos cuando tienen que hacer tareas de matemáticas, el 74% ansiosos de no obtener la respuesta correcta, el 81% les preocupa sacar malas notas en esta área, el 52% dice sentirse impotente cuando se enfrenta a problemas matemáticos, y el 49% manifiesta que la mitad de las veces o más se sienten perdidos durante las clases de matemáticas. Estos sentimientos negativos hacia las matemáticas se presentan en mayor frecuencia en estudiantes colombianos al compararlos con lo observado en países de la OCDE y aquellos con los mejores puntajes.

Cuando les preguntan con qué frecuencia han oído hablar de términos como ecuación lineal, teorema de Pitágoras, probabilidad, entre otros, un porcentaje mayor al promedio de países de la OCDE dice que nunca o pocas veces. Sin embargo, paradójicamente, el 49% de los estudiantes colombianos dice que las matemáticas son su materia favorita y el 51% cree que las matemáticas son fáciles. Estos porcentajes son superiores a lo que ocurre en los países que pertenecen a la OCDE. Por otra parte, solo el 29% de los colombianos afirma que las clases de matemáticas son de mala calidad versus el 44% de los alumnos de países de la OCDE.

Un dato revelador es el tiempo de estudio adicional a las clases que dedican los estudiantes. Mientras que en el conjunto de países de la OCDE, el 53% de los estudiantes dedican 30 minutos por día a hacer tareas de matemáticas, en Colombia solo el 29% dedica este tiempo. Esto demuestra que la preparación y la práctica constante son indispensables para lograr un aprendizaje efectivo, mejorar la destreza resolviendo problemas cada vez más retadores y ganar confianza.

Otro dato que llama la atención está relacionado con la mentalidad de crecimiento, es decir, la creencia de que las habilidades y la inteligencia pueden desarrollarse a través del esfuerzo, la práctica y la persistencia. La evidencia muestra que las personas con mentalidad de crecimiento, en contraste con una mentalidad fija, tienen mayor disposición a asumir desafíos, aprender de los errores y a persistir a pesar de los obstáculos; lo que favorece el rendimiento académico. Los resultados de PISA revelan que el 56% de los estudiantes colombianos cree que la inteligencia no se puede cambiar, en comparación con el 43% de los países de la OCDE. (Puede ver: Profes a la U: hay más de dos mil nuevos cupos para los docentes de Bogotá)

Generar una actitud positiva hacia las matemáticas, así como incrementar la motivación y la confianza de los y las estudiantes es indispensable para lograr aprendizajes efectivos en esta área.

Para ello, es clave que los docentes implementen prácticas pedagógicas innovadoras y una enseñanza en contexto que supere el aprendizaje memorístico. Además, que muestren a sus alumnos la importancia de las matemáticas para desenvolverse adecuadamente en situaciones cotidianas, para comprender el mundo, para obtener mayores ingresos cuando salgan a trabajar y para aportar soluciones a los retos que aquejan a la sociedad. Así mismo, se requiere fomentar un ambiente de apoyo y colaboración en el aula, involucrar tecnología para hacer más eficiente y divertido el aprendizaje, y crear hábitos de práctica diarios. Colombia necesita que las generaciones jóvenes adquieran conocimientos sólidos y sean competitivas en matemáticas, como requisito indispensable para impulsar el desarrollo económico.

*Luz Karime Abadía es decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la U. Javeriana.

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚