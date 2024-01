Los matices en el debate de los estudiantes que llevan “muchos” semestres en la U. de A.

La información hizo ruido justamente en el día en que el Gobierno lanzó su política de gratuidad en educación superior. /Getty Foto: Getty Images - Getty Images

Una tabla que publicó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, está dando mucho de qué hablar. “La Universidad de Antioquia: rigurosa en la academia y abierta en formación, debate de las ideas y confluencia de saberes, debe cuidarse. En Consejo Superior pedí explicación por este listado. Personas que llevan muchos semestres y que, por alguna razón, nunca se gradúan. Me temo que aquí podrían estar los que van a la Universidad a cosas diferentes a estudiar”, lanzó el gobernador en su cuenta en X.

Al mensaje lo acompaña una tabla en la que aparecen 2.164 estudiantes con sus respectivos semestres matriculados. Lo que más ha llamado la atención es de mitad de tabla hacia arriba. Hay poco más de 240 estudiantes con más de 20 semestres matriculados. Hay incluso un estudiante que ha matriculado hasta 39 semestres. Esa información hay que mirarla con cuidado y con varios matices. Por ejemplo, la carrera de medicina en la Universidad de Antioquia tiene un plan de estudios de 13 semestres. Si a eso se consideran matices como que hay estudiantes, muchos, que estudian y trabajan y se ven obligados a matricular un número de materias que alarga sus carreras, la cifra de más semestres deja de ser tan sorprendente.

Puede ver: Gobierno lanza política de gratuidad en educación superior: invertirá $2,8 billones

Esa condición de personas que trabajan, estudian, son padres de familia o viven incluso en zonas muy alejadas de los campus y demás condiciones, es muy importante, porque podría explicar por qué se ven obligados a matricular dos o tres materias por semestre y ven alargados sus estudios.

Por otro lado, el Gobernador no deja claro si la información de la famosa tabla considera los “paros” que viven las Universidades públicas. La U. de A. vivió hace unos dos años un paro que se alargó durante 9 semanas. Si se considera que un semestre tiene unos 18 semanas, ese paro significó la mitad del semestre.

En todo caso, la información hizo ruido justamente en el día en que el Gobierno lanzó su política de gratuidad en educación superior. Cuestionados por si esta política tiene algunos límites o controles para que los estudiantes beneficiados cumplan su plan de estudios en un tiempo prudente, el viceministro de educación superior, Alejandro Álvarez Gallego, contestó: “Para carreras de cinco años el estudiante podrán recibir este beneficio de gratuidad hasta por dos semestres más. Es decir, un año más. Una vez que termine ese período, y si no ha terminado su carrera, ya no recibirá el beneficio. Es una manera de presionar y garantizar que los estudiantes culminen su carrera en el tiempo previsto”.

Puede ver: Alertan que algunos municipios y departamentos aún no han cerrado contratos para el PAE

Frente a los estudiantes que ya tienen un número alto de semestres matriculados, Álvarez fue claro: “Cada universidad nos tiene que reportar su matrícula. Ellos nos dirán en qué semestre están. Si están por fuera del tiempo que estaba previsto para su graduación, no recibe el beneficio. Cada Universidad tiene su manera de regular la permanencia del estudiante en su carrera. Si me preguntan qué más puede hacer el Ministerio, no podemos hacer nada más porque eso sí es sagrado: la autonomía universitaria. Esta pregunta es muy importante hacérselas a las instituciones porque seguramente ellas tienen que revisar muy bien, las que tengan casos de esos, como van a prevenir. Pero la mayoría sí tiene mecanismos de control”.

Los funcionarios agregaron que hay que revisar con cuidado los datos y conocer caso por caso. La Universidad de Antioquia, que es el caso que generó la discusión, tiene más de 37.000 estudiantes, y la tabla que publicó el gobernador de Antioquia incluye poco más de dos mil estudiantes.

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚