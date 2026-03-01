Publicidad

Los niños que se quedaron sin transporte escolar y deben atravesar el desierto guajiro

El municipio de Uribia, la “capital indígena de Colombia”, no ha contratado el servicio de transporte para movilizar a cerca de 10.000 estudiantes desde sus rancherías hacia su salón de clases en 2026. La situación empuja a muchos niños y niñas a caminar por el desierto para llegar al colegio, en un escenario que amenaza con elevar la tasa de deserción escolar.

Andrés Mauricio Díaz Páez
02 de marzo de 2026 - 02:46 a. m.
Foto: Andrés Mauricio Díaz Páez

Bajo un inclemente Sol de mediodía, que puede alcanzar los 35 °C, camina por el desierto guajiro un grupo de cinco niños y niñas wayuu. Terminaron la jornada escolar y ahora deben desandar el recorrido que hicieron temprano en la mañana desde sus rancherías para llegar al colegio. Entre cactus y trupillos —una vegetación delgada y no muy alta, que poco ayuda a dar sombra— tienen que recorrer entre tres y cinco kilómetros.

La imagen de “los caminantes”, como se les conoce en La Guajira, se repite por estos días a lo largo de Uribia, la llamada...

Andrés Mauricio Díaz Páez

Por Andrés Mauricio Díaz Páez

Periodista y politólogo enfocado en temas ambientales, transición energética y educación.diazporlanocheamdiaz@elespectador.com
