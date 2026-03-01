Los niños que se quedaron sin transporte escolar y deben atravesar el desierto guajiro Foto: Andrés Mauricio Díaz Páez

Bajo un inclemente Sol de mediodía, que puede alcanzar los 35 °C, camina por el desierto guajiro un grupo de cinco niños y niñas wayuu. Terminaron la jornada escolar y ahora deben desandar el recorrido que hicieron temprano en la mañana desde sus rancherías para llegar al colegio. Entre cactus y trupillos —una vegetación delgada y no muy alta, que poco ayuda a dar sombra— tienen que recorrer entre tres y cinco kilómetros.

La imagen de “los caminantes”, como se les conoce en La Guajira, se repite por estos días a lo largo de Uribia, la llamada...