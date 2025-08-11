¿Mal formados? Los profesores son los que más estudian cuestionados posgrados virtuales

Los posgrados virtuales aumentaron un 381,3 % en solo nueve años. Foto: Pixabay

Una inquietud que casi siempre está presente entre los maestros y sus sindicatos es cómo funcionan los mecanismos que rigen el ascenso en su carrera. No es una casualidad: avanzar en el trabajo casi siempre significa un mejor salario y más reconocimiento y para ellos no es la excepción. En Colombia, el Decreto 1278 de 2002 estableció las reglas del “nuevo” escalafón docente, una estructura que todo maestro colombiano sueña con escalar. La diferencia entre quedarse en un nivel o subir puede traducirse en millones de pesos.

Aunque no es...