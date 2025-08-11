No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Educación
¿Mal formados? Los profesores son los que más estudian cuestionados posgrados virtuales

Más de la mitad de las solicitudes de convalidación de títulos obtenidos en universidades virtuales extranjeras que se han radicado en los últimos cuatro años, son de profesores. A varios actores del sector educativo les preocupa, pues la calidad de estos programas está en tela de juicio y temen que pueda estar impactando la formación de niños, niñas y adolescentes del país.

César Giraldo Zuluaga
11 de agosto de 2025 - 01:00 a. m.
Los posgrados virtuales aumentaron un 381,3 % en solo nueve años.
Foto: Pixabay

Una inquietud que casi siempre está presente entre los maestros y sus sindicatos es cómo funcionan los mecanismos que rigen el ascenso en su carrera. No es una casualidad: avanzar en el trabajo casi siempre significa un mejor salario y más reconocimiento y para ellos no es la excepción. En Colombia, el Decreto 1278 de 2002 estableció las reglas del “nuevo” escalafón docente, una estructura que todo maestro colombiano sueña con escalar. La diferencia entre quedarse en un nivel o subir puede traducirse en millones de pesos.

Aunque no es...

Por César Giraldo Zuluaga

