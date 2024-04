Los reparos de profesoras universitarias al proceso de elección de rector de la U. Nacional

Varios aspectos de esta universidad: Estudiantes, Plaza Che Guevara y el campus. Foto: Óscar Pérez

La elección de José Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional de Colombia no ha dejado de causar controversia. En su columna de este domingo 31 de marzo en El Espectador, el jurista Rodrigo Uprimny, por ejemplo, expresó sus críticas al proceso mediante el cual fue seleccionado Peña y a la manera como actuaron miembros del Consejo Superior Universitario (CSU), encargado de escoger al nuevo rector.

“Los consejeros no pueden entonces simplemente poner de lado los resultados de la consulta y votar con base en sus puras preferencias personales, como si estuvieran evaluando a cinco aspirantes que acabaran de inscribir su nombre, pues eso irrespeta la participación de la comunidad académica”, escribió Uprimny, para quien, posiblemente, la designación de Peña podría ser también jurídicamente nula, pues el método usado (el “método Borda”) alteraría “las reglas electorales previstas en el Estatuto de la Universidad Nacional y en el reglamento del CSU”.

Además de esos reparos, este fin de semana también fue publicado un comunicado de la Red de Profesoras Universitarias en el que hacen varias críticas al proceso llevado a cabo en la elección del rector y en la manera en que actuaron algunos representantes del CSU.

“Este asunto no es de izquierdas o derechas, se trata de la pérdida de la confianza, y de la falta de honestidad y transparencia en su actuar, de varios de los representantes que integran el CSU”, escriben en el comunicado Mery Constanza García, María Luisa Rodríguez, Ivón Dorado y Laura Moisa, coordinadoras de la Red de Profesoras Universitarias.

Uno de los puntos en los que hacen énfasis las profesoras es que tanto el representante de los profesores (Diego Torres) como la de los estudiantes (Sara Jiménez) se habían comprometido a votar por quien ganara la consulta, es decir, Leopoldo Múnera.

“No obstante, como lo aseguraron cinco de los ocho miembros del CSU en dos comunicados, se reunieron dos noches antes de la elección del rector ‘como es natural’ en casa de uno de ellos, para ‘evaluar las hojas de vida de los candidatos’, pero en ausencia de los otros tres integrantes del CSU. Esta situación permite sospechar que esa reunión se trató de una componenda, para idear la manera de evadir el cumplimiento del compromiso anunciado con los estamentos profesoral y estudiantil”, apuntan las coordinadoras de la Red.

A los ojos de las integrantes de ese grupo, el “conteo de Borda”, método de probabilidades utilizado para elegir al nuevo rector, estuvo alejado de los méritos académicos de los candidatos. Les cuestionan a los miembros del CSU que no hayan mostrado las rúbricas de evaluación de las hojas de vida, del programa y de la entrevista que le hicieron a cada uno de los cinco candidatos más votados en la consulta.

“En ninguna de las pobres explicaciones entregadas por los integrantes del CSU que se han pronunciado de manera fragmentada, se defienden las calidades superiores del profesor Peña para ser el acreedor al título de rector de la Universidad Nacional de Colombia”, anotan las profesoras. “Que la elección del rector se reduzca a la suerte o a criterios tipo reallity como el candidato de menor ‘antipatía’, es muy preocupante para una Universidad que se precia de ponderar el mérito, por encima de todo. Por méritos se ingresa para ser estudiante, profesor, funcionario administrativo, pero para rector, se necesita afinidad, simpatía y suerte con la mayoría del CSU (y su método secreto de elección)”, añaden en otro apartado.

El grupo también reprocha que el profesor Diego Torres hubiese anunciado con anterioridad su compromiso de votar por el ganador de la consulta que se llevó a cabo en la U. Nacional, pero luego cambió de opinión por ser víctima de amenazas, lo cual condujo a que la ministra de Educación remitiera la solicitud de la intervención ante la Unidad Nacional de Protección. “¿Una amenaza le hizo faltar a su compromiso?, ¿solo él o algún otro de los integrantes del CSU recibieron también amenazas?”, cuestionan las profesoras.

Este es el comunicado completo publicado por la Red de Profesoras Universitarias, en el que recuerdan que la elección es criticada por “alejarse del compromiso ético y académico que debe caracterizar a los funcionarios públicos, en especial a los profesores del Alma Máter de Colombia”:

Situación en @UNALOficial derivada de designación del rector, merece un análisis desde la ética y la naturaleza de lo público, más allá de lo normativo.

La Universidad Nacional debe ser ejemplar, libre de "jugaditas" que se escudan en la Autonomía Universitaria.@ELTIEMPO pic.twitter.com/yYqhlk6eyE — Red Profesoras Universitarias (@RedProfesorasU) March 31, 2024

Días antes, el profesor Diego Torres también había publicado un extenso comunicado en el que defendía su posición. Para él, la reuniones que se realizaron previas a la elección de rector fueron normales. “Previo a la designación, todos los miembros del CSU tuvieron diferentes reuniones que son absolutamente normales y hasta rutinarias en las sesiones del CSU, y en especial dentro del proceso de designación rectoral de la UNAL”.

“En particular, la Representación profesoral tuvo reuniones no solo con todos los candidatos, sino además con miembros del CSU de forma individual y grupal, como pueden constatar las designadas del gobierno nacional María Alejandra Rojas Ordóñez y Danna Nataly Garzón Polanía, con quienes se tuvo una reunión el día lunes 18 de marzo a petición de ellas mismas, o con los restantes miembros del Consejo Superior Universitario el 19 de marzo, después del Consejo Ordinario en el que se entrevistó a los candidatos”, se lee en otro apartado.

En este artículo se puede leer con más detalle cuáles son los puntos que intentaba aclarar el profesor Torres.

Comunicado de la representación profesoral ante el Consejo Superior Universitario de la @UNALOficial con relación a la designación de rector en la #UNAL.#AutonomiaUniversitaria



🧵 1/2



Archivo original 👇https://t.co/IkEc4Yt73q pic.twitter.com/jFlWRY3Au5 — Diego A. Torres G. (@DiegoTorres_Fis) March 26, 2024

Tres excandidatos piden respaldo al nuevo rector

Este fin de semana también fue publicada una carta, firmada por Raúl Esteban Sastre, Juan Pablo Duque Cañas y Germán Albeiro Castaño, excandidatos a la rectoría de la Universidad Nacional.

En ella, expresan su respeto a la designación de José Ismael Peña como nuevo rector de la institución, y hacen un llamado a toda la comunidad de la U. Nacional “a aceptar la normativa vigente, seguir los cauces institucionales y respaldar la gestión del profesor Peña Reyes que asumirá desde el próximo 2 de mayo”.

“Nuestra inscripción implicó la aceptación de la normativa y por ende asumimos el deber de acatar los procedimientos establecidos y respetarlos”, anotaron

“Es evidente que la Universidad requiere transformaciones para resolver problemas propios de la estructura institucional que limitan la participación y la gobernanza. Atravesar estos cambios requieren de la unidad y el trabajo en equipo de toda la comunidad, en ese sentido, nos ponemos a disposición de la nueva administración e invitamos a profesores (as), estudiantes, administrativos (as) y egresados (as) a que trabajemos conjuntamente en estos y otros retos que le esperan a nuestra universidad para los próximos tres años”, se lee en otro apartado de la misiva.

