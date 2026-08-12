María Carolina Restrepo Cañavera llega a la dirección del ICBF

María Carolina Restrepo, nueva directora designada del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Foto: María Carolina Restrepo

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María Carolina Restrepo Cañavera fue designada formalmente como directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). El decreto, firmado por el presidente Abelardo De La Espriella, donde se confirma su llegada al cargo, fue publicado el martes 11 de agosto.

Restrepo llega en reemplazo de Adriana Velásquez, quien asumió como directora general encargada en los últimos días.

Recientemente, Restrepo Cañavera, abogada de la Universidad Javeriana, se había lanzado al Senado de la República por el partido Centro Democrático. Cuenta con una especialización en Derecho Tributario de la Universidad del Rosario; en Administración de Empresas de Harvard University; en Finanzas Corporativas del CESA; de Negociación, Conciliación y Arbitraje de la Universidad del Rosario; y en Fiscalidad Internacional de la Universidad Santiago de Compostela.

Además, es fundadora y una de las socias de Restrepo Cañavera Legal & Business Hub, donde ha liderado procesos de inversión extranjera, reorganización empresarial, defensa patrimonial, entre otros.

Su llegada había sido anunciada el 29 de julio, por el presidente Abelardo De La Espriella. En ese momento, el mandatario afirmó que “su trayectoria de más de 30 años liderando procesos jurídicos, financieros y corporativos, sumada a su disciplina, integridad y capacidad técnica, será fundamental para recuperar el rumbo de una de las entidades más importantes del país”.

Por su parte, Restrepo Cañavera señaló que aceptaba esta misión y que trabajará “por la niñez colombiana, porque en cada niño habita la esperanza de la Patria Milagro. No descansaré hasta ayudar a convertir sus lágrimas en sonrisas y devolverles la alegría de soñar”.

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