Más de 2.000 madres comunitarias ya fueron formalizadas: ¿qué pasará con las demás?

Hace un par de semanas, el ICBF anunció que más de 2.000 madres comunitarias dejarán de depender de terceros y pasarán a ser trabajadoras del Estado. ¿Qué implica este cambio y está garantizado el dinero para completar la formalización?

Daniela Bueno
13 de febrero de 2026 - 05:27 p. m.
En Colombia hay más de 60.000 madres comunitarias.
Foto: Andrés Torres

Hace 33 años, Fabiola Rueda decidió abrir las puertas de su casa para cuidar y educar a los hijos de sus vecinos. Adecuó su espacio para convertirlo en un jardín comunitario del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), como una manera de “aportarle a la comunidad” del barrio donde vive, en Floridablanca, Santander. Su trabajo como madre comunitaria ha sido la manera de disfrutar de su vocación, pues dice que le gusta “trabajar con niños, apoyar su formación y que no se queden solos en sus casas”.

Por la “profe...

