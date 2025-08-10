Más de mil jóvenes no pudieron presentar prueba del Icfes por protestas en el FCECEP

La FCECEP se encuentra en proceso de extinción de dominio por vínculos con el narcotraficante alias ‘Chupeta’. Foto: Ministerio de Educación

Cerca de 1.110 jóvenes no pudieron presentar las pruebas Icfes Saber 11, programadas para este domingo, 10 de agosto, debido a las manifestaciones que se realizaron en las instalaciones de la Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales (FCECEP), una institución de educación privada en Cali.

El Ministerio de Educación informó que la jornada será reprogramada en un plazo aproximado de dos semanas. La nueva fecha será informada oportunamente a través del Icfes, “garantizando que el examen se realice en condiciones de normalidad y pleno acceso”.

La manifestación que se realizó fue liderada por el movimiento estudiantil de la FCECEP por diferentes situaciones que enfrenta la institución. Entre estas, mencionó el movimiento estudiantil, está el cierre del servicio educativo con el argumento de la falta de recursos “después de haber cobrado las matrículas del segundo periodo de 2025”, escribieron en un comunicado.

Sobre este tema, el Ministerio de Educación sostuvo que la institución “tiene obligaciones legales e institucionales adquiridas con sus estudiantes mediante el pago de matrícula”, y por eso hizo un llamado a “brindar de manera urgente respuestas claras y soluciones concretas que permitan restablecer el acceso a clases y a los servicios académicos”.

Actualmente, la FCECEP se encuentra en un proceso de extinción de dominio, y está en medio de una crisis financiera. La Sociedad de Servicios Activos (SAE) informó que la fundación fue incautada por vínculos con el narcotraficante Juan Carlos Rodríguez Abadía, alías “Chupeta”.

Ante las críticas por parte del movimiento estudiantil a la SAE, la entidad aclaró que “no es propietaria ni empleadora del FCECEP. Nuestro papel se limita a administrar el bien como parte de un proceso judicial”. Además, señalaron que en 2022, otorgaron un préstamo por $3.000 millones para apoyar su sostenibilidad, pero solo se han pagado dos cuotas.

Por esta serie de situaciones, el 8 de agosto, el Ministerio de Educación convocó de manera urgente a una mesa de trabajo para este lunes 11 de agosto a las 2:00 p. m., en las instalaciones del Ministerio, con la participación de la presidenta de la SAE y del rector o depositario provisional del FCECEP. “El objetivo es coordinar acciones, definir estrategias conjuntas y garantizar la continuidad de las actividades institucionales, en estricto cumplimiento de las responsabilidades legales y constitucionales”, informó el ministerio.

La cartera también dijo que participará en la mesa de trabajo convocada por sindicatos, docentes y estudiantes, el martes 12 de agosto, para acompañar a la comunidad estudiantil, adelantar un proceso de caracterización individual de cada caso e implementar rutas alternativas que aseguren su permanencia en el Sistema de Educación Superior.

