Mineducación anuncia inversión de COP 70.000 millones para la Universidad de Antioquia

Con un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter), el ministro de Educación, Daniel Rojas, anunció una inversión de COP 70.000 millones para la Universidad de Antioquia, para la que el Gobierno anunció recientemente medidas de intervención.

“El Gobierno inyecta de manera inmediata COP 70.000 millones para el rescate financiero del alma mater de todos los antioqueños”, expresó el funcionario en sus redes sociales.

Rojas explicó que se trata de una adición al presupuesto, con el que se espera dar inicio a las acciones que anunció esta semana el Mineducación para solventar la crisis que atraviesa la UdeA y que fue alertada por sus directivas desde principios de 2025.

Esta noticia se conoce después de que ayer el Mineducación anunciara el retiro de John Jairo Arboleda, rector de la institución, de su cargo por medio de un acto administrativo. Según explicó la cartera, se trata de un remplazo por un año en ese cargo, mientras se implementan las medidas que se tienen contempladas para afrontar la situación financiera que atraviesa la universidad antioqueña.

La crisis de la UdeA

La institución ha alertado desde hace varios meses sobre la situación financiera que atraviesan, por la cual han pedido acciones por parte de los gobiernos nacional, departamental y distrital (Medellín), con el fin de solventar la crisis de la universidad.

El Ministerio de Educación decidió tomar medidas de intervención “preventivas”, con el fin de atravesar esta situación. Una de sus primeras acciones fue ordenar a Arboleda, rector hasta el 30 de diciembre, acciones para recortar y restringir los gastos.

Ante esa comunicación, el Consejo Académico de la UdeA respondió diciendo que esto tendría impactos en la comunidad universitaria. Recomendamos al Ministerio que entienda la importancia de la gradualidad en la implementación de esas medidas, so pena de la afectación de amplios sectores de la comunidad universitaria y la calidad de nuestros procesos misionales y administrativos. Precisamente, en un pronunciamiento previo de este Consejo, del 21 de agosto de 2025, insistimos en que las medidas adoptadas en el contexto actual deben ser «razonadas, razonables y concertadas”, explicó el Consejo en su respuesta.

