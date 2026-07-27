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Mineducación corre para dejar nuevas reglas para financiar las universidades públicas

El Ministerio de Educación está en una carrera contra el tiempo para reglamentar la reforma crucial que hizo el Congreso a la Ley de Educación Superior, en la que cambió la fórmula para que el Estado les gire dinero cada año a las universidades. Ya presentó una propuesta, pero hay actores con reparos.

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Paula Casas Mogollón
Paula Casas Mogollón
27 de julio de 2026 - 11:00 p. m.
La reforma a dos artículos clave de la Ley 30 de educación, que cambian la fórmula para girar recursos a las universidades públicas, fue aprobada en diciembre de 2025.
La reforma a dos artículos clave de la Ley 30 de educación, que cambian la fórmula para girar recursos a las universidades públicas, fue aprobada en diciembre de 2025.
Foto: Ministerio de Educación

El gobierno de Gustavo Petro está en una carrera contrarreloj para dejar listas las reglas de juego de la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30, con la que cambió la fórmula que usa el Estado para girarles dinero cada año a las instituciones públicas de educación superior. Ya el Ministerio de Educación hizo un primer intento en un borrador de decreto, que estuvo abierto para observaciones hasta el pasado 14 de julio, y, de acuerdo con Daniel Rojas, cabeza de esa cartera, “han recibido muy buenos comentarios que pueden nutrir la...

Paula Casas Mogollón

Por Paula Casas Mogollón

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