Mineducación da ultimátum a la Fiduprevisora ante fallas del sistema de salud de maestros

El ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, citó este viernes 8 de agosto al Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag). El jefe de cartera solicitó a la Fiduprevisora que dé “respuestas efectivas” a los maestros, quienes han mostrado inconformidad por la falta de implementación de su nuevo modelo de salud. Rojas también pidió que estas respuestas se le comuniquen a la opinión pública, junto con el compromiso de agilizar dicha implementación.

La Fiduprevisora no puede seguir tramitando adiciones de última hora que dan continuidad al anterior modelo de salud del Fomag y no dan solución definitiva a la implementación del nuevo modelo acordado con los maestros.



Como hemos contado en este diario, las críticas al nuevo modelo de salud del magisterio, que se estima que atiende a unas 800.000 personas, señalan problemas en la dispensación de medicamentos y acceso a servicios. Entre los principales cambios que planteaba el modelo (que comenzó a funcionar el 1° de mayo de 2024) está la eliminación de un actor clave: los operadores, los cuales se encargaban de contratar a las IPS (la red de clínicas y hospitales).

Ahora, esta labor está a cargo de la Fiduprevisura, una fiducia de la que el Estado es el socio mayoritario. Uno de los principales retos ha sido que la Fiduprevisora adquiera la capacidad técnica y operativa para asumir la gestión directa de los contratos. La entidad pasó de contratar entre 10 y 13 operadores regionales integrales a tener que coordinar, potencialmente, con miles de IPS en todo el país, como parte del modelo de red abierta contemplado en el Acuerdo 03 de 2024. Aunque no existe una cifra oficial, se ha estimado que la Fiduprevisora tendría que gestionar más de 13.000 contratos.

En medio de este escenario, han sido reiteradas las ocasiones en que el Mineducación ha instado a la Fiduprevisora a que exponga claramente cómo se prestará el servicio. De hecho, le solicitó a la Procuraduría General de la Nación que hiciera un acompañamiento preventivo a la implementación del nuevo modelo de salud, y el pasado 20 de junio, el órgano de control instaló de manera oficial la mesa técnica permanente que hará seguimiento a este proceso.

Por ahora, el Mineducación firmó un otrosí en el que se estableció una cláusula que obliga a las partes, tanto a la Fiduprevisora como a la cartera, a actualizar e incluir los cambios del modelo en el contrato de fiducia. “Es decir que no podría haber alguna otra excusa”, dijo Rojas. “La Fiduprevisora tiene tres meses, según lo acordamos, para que el nuevo contrato de fiducia refleje el nuevo modelo”. Una vez terminado el plazo, dijo el ministro, no se aprobarán más traslados presupuestales para esta implementación.

“Lo otro que quiero pedirle a la Fiduprevisora es que nos dé un informe sobre lo que está sucediendo en Tolima y Risaralda, donde los maestros anuncian movilizaciones para la próxima semana”, agregó el jefe de cartera.

