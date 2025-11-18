Mineducación decretó vigilancia especial a U. del Atlántico por “graves irregularidades” en elección de rector

De acuerdo con la cartera, la medida de vigilancia especial busca asegurar que la Universidad del Atlántico avance en “un ambiente de transparencia”. Foto: Tomada de Mineducación

El Ministerio de Educación decretó la vigilancia especial sobre la Universidad del Atlántico al encontrar “graves irregularidades que comprometen la transparencia y legalidad del proceso de elección de rector”.

De acuerdo con la cartera de Educación, se encontraron inconsistencias en la experiencia académica certificada, así como documentos contradictorios relacionados con la trayectoria docente y directiva de uno de los aspirantes. Aunque, el ministerio no especificó a qué candidato se refiere, fuentes cercanas al caso confirmaron que se trata de Leyton Barrios.

Además de esto, el ministerio aseguró que detectó acciones disciplinarias inusuales contra integrantes del Comité Electoral “que habían reportado estas anomalías al ministerio”.

“Durante una visita preventiva, el Ministerio también constató que la Universidad no ha entregado la totalidad de los soportes solicitados, incluso aquellos necesarios para verificar requisitos básicos de los candidatos. Esta falta de transparencia y de respuesta oportuna afecta la confianza institucional y activa las medidas previstas en la Ley 1740″, indicó el ministerio, a través de un comunicado.

De acuerdo con la cartera, la medida de vigilancia especial busca asegurar que la Universidad del Atlántico avance en “un ambiente de transparencia”, pero “evitando cualquier vulneración al debido proceso y a la integridad institucional”.

La designación de Barrios como rector no ha caído muy bien entre la comunidad educativa de la universidad, que es la institución de educación superior pública más grande del Caribe colombiano.

Como lo hemos contado en estas páginas, una de las razones que explican por qué es tan llamativa la rectoría de esta institución es el presupuesto que maneja: para 2025, ha administrado cerca de COP $445.000 millones. A esto se suma, a que este cargo es codiciado por los principales clanes políticos de la región, como los Name, los Gerlein o los Char.

Una de las principales controversias que marcó el camino hacia la rectoría fue la modificación del artículo 29 del Estatuto del CSU, que permite la reelección del rector por una única vez para un periodo de cuatro años, ya sea de manera inmediata o en un periodo posterior. Este cambio es importante, porque habilitó a Danilo Hernández, reciente rector y cercano a la familia Char, a aspirar a un segundo periodo.

Sin embargo, los Char llegaron divididos a la designación del rector. La consulta a la comunidad educativa, que se encarga de conocer la opinión de los estudiantes, docentes y administrativos, fue la muestra perfecta de esa división. Los resultados, aunque no deciden quién será el rector o la rectora, sí son fundamentales para determinar quiénes son los cinco aspirantes que continúan.

Hernández ganó la consulta con más de seis mil votos, pero solo contó con el apoyo de Arturo Char, exsenador investigado por los delitos de concierto para delinquir agravado y por corrupción electoral, quien incluso se reunió con líderes estudiantiles para impulsar al rector y hasta le sacó una canción a pocos días de la contienda.

Las cartas de Fuad Char, padre de Arturo y cabeza del clan, estaban jugadas por Leyton Barrios, quien se desempeñaba como secretario de Educación del Atlántico y había sido concejal de Cambio Radical. En la consulta quedó en tercer lugar, con 3.496 votos.

Wilson Quimbayo era el candidato más afín al Gobierno. Además de ser el más distante del gobernador actual, Eduardo Verano de la Rosa, quien también mantiene una estrecha relación con los Char, ha recibido apoyo del ministro del Interior, Armando Benedetti.

