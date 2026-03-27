Mineducación denuncia violencia en la U. del Chocó, pero estudiantes tienen otra versión

Universidad Tecnológica del Chocó. Foto: Ministerio de Educación

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“Hemos recibido denuncias de la comunidad de la U. Tecnológica del Chocó desde la madrugada. Sujetos no identificados han incendiado objetos en el campus y amenazado a estudiantes y docentes. Hacemos un llamado urgente a la Gobernación del Chocó y a los entes de control para que activen el Puesto de Mando Unificado comprometido. La comunidad universitaria tiene derecho a ejercer sus procesos democráticos en paz y con garantías”. Ese fue el mensaje que publicó el Ministerio de Educación en sus redes sociales la mañana de este viernes.

En la U. Tecnológica del Chocó se deberían estar llevando a cabo las elecciones para designar al representante de los estudiantes al CSU de la institución.

Sin embargo, la versión del Ministerio de Educación contrasta con otras perspectivas, como la de Andres Parra, estudiante de la facultad de Derecho, líder estudiantil, presidente de la asociación “UTCH somos todos fuerza afro” y vicepresidente de la federación de Estudiantes Utchinos. “No son sujetos encapuchados. Lo que esta sucediendo es que el Ministerio de Educación y las personas que hoy están al frente de la universidad están llevando un proceso de elección en un momento en el que los estudiantes estamos en cese de actividades”.

Según Parra, los estudiantes están pidiendo que primero se restablezca el regreso a clases y después se lleven a cabo las elecciones. “Han querido vender esto como si lo estudiantes fueran unos vándalos o delincuentes, y eso no es así”, agregó.

En un video, cinco candidatos de los estudiantes al CSU declararon que no consideran apto realizar las elecciones. Insisten en que no hay normalidad académica (“muchos estudiantes de la sede principal no se encuentran en Quibdó, porque a muchos desde diciembre no les dan clase con normalidad”), pero agregan además que “no hay garantías para que el proceso electoral se lleve con total transparencia”. En el video, publicado el jueves, los estudiantes señalan que no conocen los testigos y tampoco el tarjetón. “No podemos permitir elecciones así”.

Para volver a clase (el cese de la actividad ya supera los tres meses), los estudiantes exigen varias cosas. Entre ellas, “que la administración atienda de manera responsable la situación del déficit presupuestal, apoyándose en esfuerzos institucionales y en el respaldo del MEN. Esto debe hacerse conforme a las nuevas herramientas del país, como el Índice de Costos de la Educación Superior, el cual permite calcular de forma más precisa los recursos necesarios para el funcionamiento y fortalecimiento de las instituciones públicas”.

La universidad más importante de Chocó atraviesa desde hace meses una crisis profunda marcada por la suspensión de actividades académicas, protestas estudiantiles y tensiones institucionales, como hemos contado en oportunidades anteriores. Con más de 14.000 estudiantes, el origen de la crisis está en hallazgos del Ministerio de Educación sobre posibles inconsistencias administrativas y financieras, incluyendo contratos cuestionados, manejo irregular de recursos y decisiones que habrían afectado la transparencia institucional. Estas denuncias derivaron en investigaciones judiciales, la captura del entonces rector David Emilio Mosquera y la imposición de medidas de vigilancia especial sobre la institución.

A esto se ha sumado entonces una fuerte inestabilidad en el gobierno universitario: cambios en la rectoría, disputas legales por el cargo, cuestionamientos al Consejo Superior y falta de garantías para procesos internos como elecciones. En medio de este panorama, los estudiantes han mantenido protestas y exigencias de reformas, mientras la universidad sigue sin recuperar plenamente la normalidad académica.

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