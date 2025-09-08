Mineducación designó inspectora para vigilar la crisis de la U. de Antioquia

En la sede Medellín, la Universidad de Antioquia (UdeA) hay inscritos más de 31.000 estudiantes. Foto: cortesía Dirección de Comunicaciones UdeA

El Ministerio de Educación designó a la inspectora encargada de vigilar de manera permanente la Universidad de Antioquia mientras supera la crisis financiera. Se trata de Angielly Paola Martínez Ruíz, abogada especialista en Desarrollo territorial y gestión pública, quien desde 2018 ha trabajado en la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Según la resolución donde se nombró a Martínez Ruíz para esta función, la abogada está vinculada al Ministerio de Educación como Profesional Especializada, desde el 15 de mayo de 2025, y “cumple las calidades exigidas”.

Harold Antonio Hernández Molina, subdirector de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación, explicó que la inspectora no tendrá más poder que el rector actual, John Jairo Arboleda. De hecho, aclaró que esta resolución no constituye una intervención a la segunda universidad pública más importante del país.

La designación hace parte de las medidas preventivas y de vigilancia especial que ordenó el Ministerio de Educación a finales de julio para la UdeA, debido a la crisis de financiera de la institución, que, según un análisis técnico hecho por esta cartera, se evidencia en riesgos asociados a la liquidez, limitaciones en el control del gasto y disminución en la capacidad operativa.

Todas estas situaciones, “representan una amenaza para la garantía del derecho a la educación superior y la continuidad de las actividades académicas”, según Mineducación. Por esto, entre las medidas ordenadas está designar un “Inspector in situ”, es decir, que esté presente físicamente en la institución para monitorear la gestión administrativa y financiera de la entidad; los aspectos que estén afectando las condiciones de continuidad y calidad; y el cumplimiento de las medidas adoptadas.

