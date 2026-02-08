Mineducación dicta medidas para garantizar la educación en medio de emergencia por lluvias

Las medidas se anunciaron en medio de las emergencias que se han presentado en Córdoba, Antioquia, Santander y otros departamentos. Foto: Getty Images

El Ministerio de Educación emitió una serie de lineamientos para garantizar el derecho a la educación y el bienestar de las comunidades educativas en el marco de la emergencia por lluvias que se ha generado en diferentes puntos del país.

Ante los riesgos de crecientes súbitas e inundaciones, dijo el Mineducación, es posible que haya afectaciones a la infraestructura educativa, así como a los trayectos que deben hacer los estudiantes hacia esta.

“Estas acciones deberán adoptarse bajo la normatividad vigente, las funciones y responsabilidades asignadas a los distintos actores del sector educativo, atendiendo de manera particular el principio de autonomía institucional con el que cuentan las Entidades Territoriales Certificadas - ETC, los establecimientos educativos y las Instituciones de Educación Superior”, indicó la entidad en el comunicado.

Las medidas deberán estar centradas en la protección de la vida y el bienestar de las comunidades académicas ante los riesgos que se presenten. Además, es necesario que se enfoquen en garantizar el derecho a la educación.

Son tres puntos centrales los que resumen las medidas indicadas por el Mineducación: conocimiento del riesgo, reducción del riesgo, y manejo de desastres y emergencias.

En el primer punto, se solicita prestar especial atención a la información emitida por el Ideam y otras autoridades, que permita conocer las alertas y los riesgos a los que pueda estar expuesta la comunidad educativa de una región. A esto se suman las capacitaciones y la preparación por parte del personal de la institución para escenarios de emergencia.

En cuanto a la reducción del riesgo, las indicaciones están encaminadas a adoptar las medidas sugeridas por el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, así como por las autoridades locales, para monitorear el caudal de los ríos y mantener canales de atención e información efectivos.

Como parte de estas medidas también se incluye “consolidar un inventario de recursos físicos, técnicos y humanos con lo que cuenta la institución educativa para garantizar la prestación del servicio educativo, incluso en situaciones de emergencia e implementar actividades de mantenimiento preventivo”, señaló el Mineducación.

Finalmente, en la etapa de manejo de desastres y emergencia, las medidas se dividen en diferentes ejes. El primero es el acceso, que busca garantizar que, una vez terminada la etapa de temprana de la emergencia, se establezca una ruta para que todas las personas en edad escolar permanezcan en el sistema educativo. Esto implica tomar decisiones para facilitar el acceso a las instalaciones educativas, apoyo a las familias y facilidades administrativas para garantizar la continuidad.

También se incluyen temas como la creación de ambientes de aprendizaje y la flexibilización curricular, con el fin de tener espacios seguros y adecuados para el estudio, aunque se trate de infraestructuras temporales, y hacer ajustes en los contenidos y el calendario, teniendo en cuenta la situación de emergencia.

Por último, destacaron la importancia de garantizar la presencia de personal adecuado para el manejo de la emergencia. Por ejemplo, personal capacitado en atención de necesidades educativas y psicosociales.

Los lineamientos completos emitidos por el Mineducación se pueden consultar dando clic aquí.

