Mineducación exige garantías en designación de rector de U. del Atlántico

Imagen de referencia.

El ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, afirmó este 30 de octubre que la elección de Leyton Barrios como nuevo rector de la Universidad del Atlántico se llevó a cabo pese a la solicitud de esa cartera de suspender el proceso hasta que se resolvieran las recusaciones y denuncias presentadas contra algunos candidatos.

Según explicó Rojas, la representación del Ministerio en el Consejo Superior Universitario (CSU) había advertido la necesidad de garantizar transparencia y rigor antes de tomar una decisión de esa magnitud. “Acordamos la suspensión del proceso hasta tanto se documentaran las recusaciones y denuncias sobre el proceso, condiciones básicas para una determinación de la importancia de esta decisión”, señaló el ministro.

Sin embargo, durante la sesión del CSU, los delegados del Ministerio (junto con los representantes de los exrectores, los docentes y la Presidencia del Consejo) se retiraron del encuentro ante lo que calificaron como un “vacío de información”. En un comunicado posterior, el Ministerio sostuvo que continuar con la votación en esas condiciones implicaba un riesgo para la autonomía y la salvaguarda institucional de la universidad.

Pese a las advertencias, según Rojas, el resto de los consejeros decidió continuar con la sesión y designó a Barrios, actual secretario de Educación del Atlántico, como rector para el periodo 2025-2029. La decisión, según reconoció el propio Ministerio, ha sido el detonante de las protestas y del paro indefinido declarado este miércoles por estudiantes y profesores.

“El resultado de la decisión de los cinco consejeros restantes en cuanto a la elección del rector ha sido la causa de la asamblea multiestamentaria y del paro decretado por estudiantes y profesores”, señaló Rojas, al tiempo que hizo un llamado a las autoridades locales a respetar el derecho a la protesta y a abstenerse de usar la fuerza contra los manifestantes.

El ministro también rechazó “el ingreso de la fuerza pública al campus universitario y la represión violenta contra las expresiones democráticas de las y los estudiantes”, luego de que circularan videos en redes sociales que muestran el uso de gases lacrimógenos dentro de la universidad durante las manifestaciones.

La controversia por la designación del nuevo rector ha profundizado la crisis en la Universidad del Atlántico, donde varias facultades se han declarado en paro o han cesado actividades académicas, en rechazo al proceso adelantado por el CSU. Mientras tanto, el Ministerio de Educación mantiene su posición de que la elección se realizó sin las garantías suficientes y de que debe revisarse la validez del nombramiento.

¿Qué está pasando en la Universidad del Atlántico?

Este 30 de octubre, estudiantes y profesores de la Universidad del Atlántico declararon un paro indefinido en rechazo a la reciente designación de Leyton Barrios como rector para el periodo 2025-2029. La decisión, adoptada durante una asamblea multiestamentaria, se suma a las protestas que en días pasados habían paralizado varias facultades de la institución.

Entre las exigencias de los manifestantes están la renuncia de Barrios y de la representante estudiantil ante el Consejo Superior, Angely Cordero, así como una revisión integral de las hojas de vida de los candidatos al cargo por parte del Ministerio de Educación Nacional, según informó Blu Radio.

El malestar creció luego de que el Consejo Superior Universitario eligiera a Barrios pese a que el Ministerio había pedido aplazar la votación hasta resolver recusaciones y denuncias sobre el proceso, algunas de ellas por presuntas irregularidades en los requisitos del hoy rector.

Las protestas derivaron en un bloqueo en la vía al mar, a la altura de la sede norte de la universidad, lo que ha afectado la movilidad entre Barranquilla y Cartagena. Mientras tanto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, denunció el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía dentro del campus y pidió a las autoridades locales garantizar el derecho a la protesta pacífica.

El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, también hizo un llamado a que se respetara la autonomía universitaria, y anunció se hará una investigación sobre las denuncias que se han presentado.