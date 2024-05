Mineducación: “La comunidad académica de la U. Nacional está pidiendo explicaciones”

Ministra de educación de Colombia, entrevista. Foto: Óscar Pérez

La ministra de educación, Aurora Vergara, se pronunció esta mañana alrededor de toda la polémica que ha suscitado el proceso que designó a José Ismael Peña como nuevo rector de la U. Nacional. Vergara se ha negado en las últimas horas a firmar el acta de la sesión del Consejo Superior Universitario en donde se dio dicha cicha designación (que ocurrió el pasado 21 de marzo) aduciendo una “falta de transparencia”.

“Yo no he firmado esa acta porque no tenemos evidencia de las últimas actas de elección de rector en las que no se diga claramente quién dijo qué. Y la versión que me remitieron dos semanas después de la elección, decía, por ejemplo, un designado o designada, dijo. Y es fundamental poder decir quién dijo qué”, dijo Vergara en una entrevista con la emisora La W. Para la ministra, “una institución de educación superior no puede dejar a su comunidad educativa anhelando la verdad”.

Después de la designación de Peña como rector, el Gobierno solicitó ajustes al acta de esa sesión hasta en dos oportunidades. Lo que Vergara quiere es que en el documento queden explícitos los nombres de todos los integrantes con sus declaraciones. “Esa sesión tiene una particularidad porque cinco miembros solicitaron la confidencialidad de sus votos. Pero nunca se votó la confidencialidad del acta”, dice la funcionaria.

Debido a la ausencia de la firma de Vergara, José Ismael Peña se posesionó como rector de la institución ante un notario. “El rector de la universidad no debería tomarse una universidad por asalto. El acto de una posesión debe ser un momento que la universidad vive abiertamente, no debe ser una situación que empieza a susurrarse”, dijo Vergara en La W. La ministra agregó que ha solicitado que se convoquen nuevas sesiones del CSU, pero la mayoría de los miembros ha señalado que no puede atender los llamados.

“Se la ha impuesto un velo de confidencialidad al máximo órgano de gobierno de una Institución Educativa. Y comunidad académica que está pidiendo explicaciones. Una comunidad que está pidiendo a su represéntate estudiantil que le explique como votó y por qué votó de la manera en que lo hizo. Los profesores exigiendo a su representante profesoral que le explique qué decisiones tomó y por qué las tomó. Y como eso no se ha podido explicar claramente, se termina abriendo un camino para la confusión o para la revelación parcial de las verdades” agregó Vergara.

El Espectador tuvo acceso al acta completa que la ministra considera poco transparente. Tal como ella indica, en el documento de 59 páginas solo aparecen explícitos los nombres de los tres delegados de Presidencia en el CSU de la Universidad Nacional. Allí se da el detalle de las discusiones sobre la metodología de votación y sobre la reserva y confidencialidad del voto que se acordó por supuestas amenazas.

“Cuando tenemos cinco miembros que solicitan el anonimato, el Gobierno Nacional indaga por qué. Tres de esas personas aducen que han recibido amenazas y en la mesa del CSU ofrecimos toda nuestra gestión para acompañar a la Universidad Nacional para proteger a estas personas y acompañar sus procesos de denuncia si así lo requerían”, dijo Vergara, reiterando que la confidencialidad no abarcaba también el acta.

“En una mesa, en un Consejo Superior que está compuesto, en su mayoría, por científicos y científicos, se debe dejar que la evidencia hable claramente de las decisiones que se tomaron. Que si personas cambiaron el voto, pero hacen declaraciones en redes sociales y no dicen que cambiaron el voto, pero si apuntan hacia la ministra de un país, es fundamental que la universidad pueda abrir la posibilidad a la toda la comunidad académica de resolver esta situación”, finalizó Vergara.

