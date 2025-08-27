Mineducación no llegó a mesa de trabajo para abordar situación de la FCECEP

La FCECEP se encuentra en proceso de extinción de dominio por vínculos con el narcotraficante alias ‘Chupeta’. Foto: Ministerio de Educación

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Para este miércoles 27 de agosto estaba programada una tercera sesión de trabajo entre el Ministerio de Educación, funcionarios de la Sociedad de Servicios Activos (SAE) y la comunidad de la Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales (FCECEP). Como hemos contado en El Espectador, esta institución de educación superior privada de Cali, que ofrece programas técnicos y tecnológicos, se encuentra en la cuerda floja debido a una compleja situación financiera. Tiene deudas cercanas a los $7.000 millones, por las que será liquidada.

Para trazar la ruta de liquidación, se planteó llevar a cabo unas mesas de trabajo. En la primera de ellas, en la cual participaron el Viceministerio de Educación Superior, directivas de la SAE y la comunidad académica de Fundación, se habló sobre buscar alternativas para devolver el dinero a los estudiantes nuevos de este semestre. La comunidad del CECEP también solicitó garantías para el proceso de formación de los 600 estudiantes que ya están inscritos y para la culminación de carrera de aquellos que se encuentran en los últimos semestres.

No obstante, según Juan Carlos Correa, representante del movimiento estudiantil, en ese encuentro no se logró ningún acuerdo. “Aunque ya tenían un depositario (figura de representante legal), lo trajeron sin un equipo de trabajo. No hay personal administrativo, financiero, un contador ni secretaria general. Tampoco se explicó qué va a pasar con los trabajadores ni con los estudiantes”, dijo Correa hace unos días a este diario.

Sin embargo, a la sesión de este miércoles, que tenía como fin continuar con los diálogos para analizar acciones y lograr acuerdos, no asistieron los representantes del Mineducación ni de la SAE. “Las mesas están vacías por parte de las entidades que debían presentarse hoy. El compromiso era claro, se había pactado por medio de un acta, y todos los actores debían llegar a esta mesa de trabajo para salvar el CECEP”, señaló el Movimiento Estudiantil de la institución a través de sus redes sociales.

“Mientras tanto, llevamos un mes con las aulas cerradas, 800 estudiantes sin clases, más de 50 administrativos sin trabajo, y la SAE (entidad a cargo del centro) aún no plantea soluciones”, agregaron.

Los jóvenes afirmaron que en las dos mesas anteriores no se han logrado avances significativos y que la SAE ha enviado, cada vez, dos delegados distintos, sin mayor poder de decisión. Es por ello que exigieron que el próximo viernes 29 de agosto, en la nueva mesa de trabajo, la SAE y el Mineducación se presenten con un plan de contingencia que incluya acciones concretas.

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚