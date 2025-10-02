Mineducación ordena suspender consulta para elección de rector de la U. del Atlántico

La Universidad del Atlántico es la institución de educación superior pública más grande del Caribe colombiano. Foto: Universidad del Atlántico

El Ministerio de Educación, luego de recibir varias denuncias, que fueron corroboradas por el equipo de Inspección y Vigilancia de la cartera, ordenó suspender de manera inmediata la jornada de consulta para la elección de rector de la Universidad de Atlántico, programada para este jueves 2 de octubre.

Según comunicó el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, la medida se tomó para “garantizar la seguridad y el cuidado de la comunidad académica, especialmente de los estudiantes que están resultando heridos y heridas por la falta de condiciones logísticas y garantías que se han dispuesto para esta elección”.

A partir de las múltiples denuncias corroboradas por el equipo de Inspección y Vigilancia del @Mineducacion que se encuentra en la @udeatlantico, he ordenado de manera inmediata, la suspensión de la votación de consulta para elección de rector de la Universidad, ello para… pic.twitter.com/cHmlQeCgoH — Daniel Rojas Medellin (@DanielRMed) October 2, 2025

El ministerio informó que el equipo de acompañamiento, con presencia de la Defensoría del Pueblo, la Personería y la Procuraduría, reportó hechos que han puesto en riesgo la seguridad e integridad de la comunidad universitaria, afectando el proceso de consulta académica.

“Desde la Subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación acompañamos el proceso para verificar si existen las condiciones necesarias para continuar o no con la consulta, tras los hechos que pusieron en riesgo el normal desarrollo de la jornada electoral”, dijo Ricardo Moreno, viceministro de Educación Superior. La cartera determinó que dichas condiciones “no estaban dadas”, por lo que ordenó al Consejo Superior Universitario y a la Rectoría de la universidad abstenerse de continuar con la consulta, hasta que la situación sea superada.

“La cartera educativa recuerda que el incumplimiento de esta orden podría acarrear sanciones que incluyen multas sucesivas de hasta cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes, tal como lo establece la ley”, dice el comunicado.

¿Qué pasa en la Universidad del Atlántico?

Como hemos contado en estas páginas, desde hace meses se vienen presentando plantones, disturbios e incluso actos de violencia, en la Universidad del Atlántico, debido al proceso de designación del rector para el período 2025 - 2029. Este cargo ha sido codiciado por los clanes políticos de la región, como los Name, los Gerlein o los Char, principalmente por el presupuesto que maneja: para 2025, ha administrado cerca de COP 445.000 millones.

Una de las controversias más recientes en esta carrera a la rectoría ha girado en torno a una modificación del artículo 29 del Estatuto General del Consejo Superior Universitario (CSU), que permite la reelección del rector por una única vez para un período de cuatro años, ya sea de manera inmediata o en un período posterior. Con este cambio, Danilo Hernández Rodríguez, rector desde 2021, podría aspirar a un segundo periodo.

La modificación del estatuto ha generado rechazo entre la comunidad educativa, pues Hernández es cercano a la familia Char, el clan político más poderoso del Atlántico.

