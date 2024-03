Mujer Cafam 2024: Nadia Sánchez, por promover que las niñas sean científicas

Nadia Sánchez ganó el premio Mujer Cafam 2024 por ayudar a que las mujeres sean científicas. Foto: Cortesía

Este jueves 7 de marzo, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se celebró la edición número 35 del Premio Mujer Cafam, que busca reconocer la labor de aquellas mujeres que han impactado a la sociedad colombiana con sus iniciativas. La ganadora de este 2024 fue Nadia Fernanda Sánchez Gómez, representante de Bogotá, quien recibió el galardón por su labor como creadora de la fundación She Is.

Constituida en 2016, She Is ha apoyado educativa y económicamente a 17.500 mujeres de todos los territorios de nuestro país a través de cuatro líneas de acción: ‘Ella es Esmeralda’, ‘Ella es Gaviota de Paz’, ‘She Is Global Forum’ y ‘Ella es Astronauta’. Esa última línea, por ejemplo, tiene una alianza con la NASA, en Estados Unidos.

Lo invitamos a leer: Universidad Nacional escoge nuevo rector: ¿qué es lo que proponen los candidatos?

Sánchez además es profesional en Administración de Empresas de la Universidad Javeriana y máster en el mismo campo de la Universidad de La Rioja.

En total, fueron 29 finalistas que representaron diversos departamentos de nuestro país. A algunas de ellas les entregaron menciones especiales, como a María Escobar Vidartes, Mujer Cafam del Valle del Cauca, destacada por su iniciativa en el Hospital Padrino de la Fundación Valle del Lili, que promueve la prevención de muertes evitables en poblaciones de alto riesgo.

La teniente Lizeth Natalia Guío Pérez, mujer Cafam del Huila, también hizo parte de las menciones de honor. Su iniciativa, llamada Show de Nata Desmina, es una apuesta educativa para niños, niñas y adolescentes sobre el riesgo que representan los artefactos explosivos en lugares de nuestro país donde se adelantan operación de desminado humanitario.

También fueron mención de honor América Rey, Mujer Cafam del Meta, quien, a través de la Corporación Cultural Llanera, Corculla, enseña el folclor fe su departamento a las nuevas generaciones.

Asimismo, Yenny Cárdena Mepaquito, Mujer Cafam Chocó y maestra de la institución educativa Wounaan David Pregonio, se encontró entre las mencionadas por su labor de promoción de la medicina ancestral de la cultura indígena Wounaan. Cárdena también le enseña a 25 mujeres de su comunidad a elaborar artesanías, actividad que les permite ser económicamente independientes.

El Premio Cafam de la Mujer por toda una vida en el arte fue para Teresita Gómez, Mujer Cafam Antioquia, considerada como la pianista más importante de Colombia, que ha sido galardonada en múltiples ocasiones por su labor en la música, entre ellos el Premio Vida y Oro 2020 del Ministerio de Cultura.

Podría interesarle: El examen Saber 11 ya no es usado para definir la admisión en las universidades.

Por primera vez, esta edición abrió votación digital para que el público escogiera a su candidata favorita, y, en cuestión de días, se reunieron 100 mil votos que también dieron por ganadora a la teniente Guío Pérez, con 20.197 votos.

En el marco de su edición número 35, la temática de este año para el Premio Mujer Cafam fue “gracias a ellas”, en la que reconocieron la labor de las 700 mujeres que han sido candidatas al galardón desde 1989, e invitaron a algunas ganadoras de las ediciones pasadas, como Yanet Mosquera Riviera, Mujer Cafam 2007; Ruth Consuelo Chaparro, Mujer Cafam 2011; Jenny de la Torre Córdoba, Mujer Cafam 2018; y Ludirlena Pérez Carvajal, Mujer Cafam 2019.

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚