No, el Icfes no hace rankings de colegios con las pruebas Saber

Cada semestre, luego de que el Icfes publica los resultados de las pruebas Saber 11, circulan en medios diferentes supuestos rankings de los colegios con los mejores puntajes. Sin embargo, antes hay que tener en cuenta un detalle importante y es que el Icfes no realiza ninguno de estos rankings.

Lo que la entidad hace es publicar los resultados de los estudiantes de cada colegio de acuerdo con el examen que hayan tomado (calendario A o calendario B). Las pruebas no incluyen ningún criterio o enfoque para realizar rankings que puedan comparar a los colegios.

De hecho, desde el Icfes cada año son enfáticos en que las pruebas no se pasan ni se pierden y en que son una vía para evaluar el nivel de la educación en el país.

En palabras de Hernando Bayona, ex viceministro de Educación preescolar, media y básica, “el Icfes no hace ranking precisamente porque las pruebas Saber no tienen esa función. Las pruebas deben ayudar a evaluar cómo progresa la educación en Colombia y dar insumos para la toma de decisiones, desde el aula de clase, pasando por la institución educativa, las secretarias de educación hasta llegar al Gobierno nacional”.

Para Bayona, las pruebas del Icfes no se deberían usar para hacer comparaciones directas entre colegios, pue, ¿estaría bien comparar los resultados de un colegio de un municipio alejado en el Chocó o el Cauca con el Gimnasio Moderno o el Instituto Alberto Merani? Y si los comparamos, ¿Qué podemos deducir de estas comparaciones?”.

