“No puedo confirmar que Juliana Guerrero haya presentado las pruebas Saber”, rector de Fundación Universitaria San José

El rector de la Fundación Universitaria San José, Francisco Pareja, le indicó a El Espectador que no puede confirmar ni negar si Juliana Guerrero, quien fue postulada como viceministra de Igualdad, presentó las pruebas Saber Pro que son necesarias para graduarse de la institución.

“Yo no soy el Icfes para certificar si ella presentó o no la prueba. Lo que yo sé es por los medios de comunicación. Nosotros manejamos muchos alumnos, y hay una empresa que nos audita la certificación del todo el mundo, y nosotros actuamos sobre esa base”, sostuvo Pareja, en una llamada con este diario.

Ante la pregunta de cómo se graduó Juliana Guerrero como profesional en Contaduría de la institución de educación superior si no se tiene certeza sobre este asunto, Pareja aseguró que es un proceso que realiza una firma externa y que, en este caso, se tiene tiene que revisar con lo que ocurrió.

“Lo que si quiero aclarar es que a ella no la graduamos en 15 días. Se inscribió en diciembre de 2023, y estuvo con nosotros 18 meses, hasta junio de 2025. De ahí en adelante, es un proceso que tenemos que revisar con la firma de auditoria con la que no hemos tenido un problema hasta ahora”, sostuvo Pareja.

La controversia en torno a este caso inició esta semana cuando la representante a la Cámara Jennifer Pedraza denunció que Juliana Guerrero, postulada como viceministra de Juventudes en el Ministerio de la Igualdad, no habría presentado su examen Saber Pro, uno de los requisitos legales para graduarse como profesional.

Las dudas surgieron luego de que, al postular su hoja de vida para el cargo, Juliana Guerrero cambiara su formación profesional en un término de dos semanas. Inicialmente asegurando que tenía formación técnica, a la que luego se sumó un título profesional como contadora de la Fundación Universitaria San José.

Ante esto, en las primeras horas de la mañana se conoció un pronunciamiento por parte del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), encargado de aplicar estas pruebas y administrar la información referente a estas.

Según el Icfes, la información presentada por Pedraza en las denuncias no es oficial y no fue suministrada por ellos. “El Instituto ha iniciado labores que permitan determinar si nuestro sistema de información ha sido hackeado, alterado o manipulado y si dicha acción ha vulnerado derechos fundamentales y el ordenamiento jurídico colombiano”, indicaron en el comunicado.

De acuerdo a esa investigación, el Icfes asegura que podría tomar acciones legales en contra de quienes hayan utilizado y divulgado esta información de manera indebida.

Es importante recordar que la información que se suministra al Icfes en el marco de la presentación de exámenes como el Saber Pro está protegida por la ley de Habeas Data y que el Icfes es el encargado de la custodia de estos datos.

Guerrero, cuyo nombramiento ha recibido también cuestionamientos sobre su falta de experiencia profesional, también se pronunció tras el comunicado del Instituto. “Iniciaré acciones legales contra la representante Jenifer Pedraza por las afirmaciones realizadas, desmentidas hoy por el ICFES, que investiga un posible hackeo de datos”, dijo a W Radio. El ICFES, sin embargo, no aseguró que Guerrero sí presentó el Saber Pro, sino que la información presentada por Pedraza no fue entregada por ellos.

En la tarde de este jueves 4 de septiembre, se realizó una junta en Fundación Universitaria San José para determinar acciones ante esta situación.

Por su parte, representante Pedraza anunció que interpondrá una denuncia ante la Fiscalía contra Guerrero por por falsedad en documento. Además, solicitó que se abra una investigación contra la Fundación de Educación Superior San José, al “haberle entregado de manera irregular un título profesional a Guerrero”.

