No se deje engañar. Esta convocatoria laboral para docentes es falsa, según Mineducación

Este viernes 27 de junio, a través de un comunicado, el Ministerio de Educación advirtió a la ciudadanía sobre información fraudulenta que está circulando en redes sociales. Se trata de una imagen que busca engañar a los docentes, refiriéndose a tres convocatorias laborales falsas y haciéndose pasar por el ministerio.

La información, afirmó la entidad, también le ha llegado a algunos usuarios a través de correos electrónicos con el asunto “CONVOCATORIA NACIONAL ABIERTA (Segundo Semestre)”. Además, la falsa convocatoria solicita que las personas envíen sus hojas de vida a la dirección de correo mineducacion.docente@gmail.com, el cual es fraudulento.

“¡Cuidado! No se deje engañar por falsas convocatorias laborales a nombre del Ministerio de Educación”, alertó la cartera. “El ministerio no realiza convocatorias laborales a través de cuentas de correo no institucionales ni redes sociales personales o no verificadas”, agregó.

De ese modo, la entidad reiteró el llamado a la ciudadanía para que no confíe en convocatorias compartidas en redes sociales por parte de cuentas no verificadas. Instó a verificar siempre la información en sus fuentes oficiales, por medio de su página web, su cuenta @Mineducacion en X, y en Facebook, donde aparece como Ministerio de Educación Nacional.

El Mineduación aclaró que sus convocatorias se realizan a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil (@CNSCColombia en la red social X, antes Twitter) y, en específico, las ofertas dirigidas a los docentes se dan a conocer a través de la plataforma del Sistema Maestro.

¿Qué es el Sistema Maestro?

En esta plataforma, de manera oficial y verídica, se publican vacantes de trabajo para profesores que el Estado necesita llenar de forma urgente. Estos puestos no tienen un docente asignado de forma permanente y, de ese modo, se busca a alguien que los ocupe de manera provisional.

Las áreas más comunes en las que hay ofertas son preescolar, básica primaria y básica secundaria y media, especialmente en asignaturas como matemáticas, ciencias naturales (biología, química, física), lengua castellana, inglés, tecnología e informática, educación física y ciencias sociales.

Para registrarse en el Sistema Maestro, se deben seguir estos pasos:

Acceder al sitio web oficial

Registrarse con sus datos personales: crear una cuenta usando su número de documento, correo electrónico y una contraseña segura.

Cargar los documentos requeridos: adjunte hoja de vida, título profesional, tarjeta profesional (si aplica), actas, diplomas y certificaciones laborales, que todas sean verificadas para evitar sanciones.

Después es posible revisar constantemente las convocatorias abiertas y se pueden filtrar por nivel o departamento. Una vez que encuentre una vacante que le interese, postúlese y espere el proceso de selección. Si es elegido, recibirá la notificación por correo y a través de la plataforma.

