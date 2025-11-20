No se puede permitir que la politiquería esté permeando el Icetex: rector de la UNAB

Juan Camilo Montoya, rector de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) desde 2018, actualmente es el representante de las universidades privadas ante la junta directiva del Icetex. En entrevista, asegura que las instituciones educativas deben replantearse la fórmula para ofrecer créditos educativos y dice que “no se puede permitir que la politiquería esté permeando la entidad”.