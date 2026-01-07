Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Educación
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

No todo es desesperanza: estos hechos muestran avances notables en educación en el mundo

Aunque por estos días los titulares nos estén llenando de incertidumbre, una mirada a los esfuerzos que ha hecho la humanidad para mejorar el acceso a la educación muestran un poco de esperanza (pese a que aún haya un largo camino por recorrer).

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Educación
07 de enero de 2026 - 02:06 p. m.
Uno de los logros más notables del mundo es haber reducido la brecha de acceso a educación entre niños y niñas.
Uno de los logros más notables del mundo es haber reducido la brecha de acceso a educación entre niños y niñas.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Hace un tiempo, una lectora nos envió un mensaje con una crítica que suelen hacer a los periodistas: “Al margen de lo macabro que se ve el mundo, [pueden] contarnos que, quizás, no todo va tan mal. Sería chévere ver algo de luz, porque la hay”.

Es cierto. Aunque el mundo, a veces, nos llene de incertidumbre —como ha sucedido en los últimos días—, hay muchos motivos que muestran que no todo va tan mal. La semana pasada, el diario El País de España publicó en su Instagram una lista de 44 noticias para insistir en que el mundo no empeora....

Por Redacción Educación

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias hoy Colombia

educación

acceso a educación

lectura

analfabetismo

colegios

escuelas

clases

profesores

Premium

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.