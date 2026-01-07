No todo es desesperanza: estos hechos muestran avances notables en educación en el mundo

Uno de los logros más notables del mundo es haber reducido la brecha de acceso a educación entre niños y niñas. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Hace un tiempo, una lectora nos envió un mensaje con una crítica que suelen hacer a los periodistas: “Al margen de lo macabro que se ve el mundo, [pueden] contarnos que, quizás, no todo va tan mal. Sería chévere ver algo de luz, porque la hay”.

Es cierto. Aunque el mundo, a veces, nos llene de incertidumbre —como ha sucedido en los últimos días—, hay muchos motivos que muestran que no todo va tan mal. La semana pasada, el diario El País de España publicó en su Instagram una lista de 44 noticias para insistir en que el mundo no empeora....