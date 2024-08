Nueva alianza entre el Icetex y la Unión Europea para promover becas en el exterior

El Icetex se convierte en el ‘Punto Focal de Educación’ del programa Erasmus+. Foto: Cortesía

Este lunes 26 de agosto, el Icetex y la Unión Europea (UE) anunciaron una alianza para fortalecer la educación superior en el país por medio del programa Erasmus+, el cual destina el 70% de su presupuesto, alrededor de 26 millones de euros, a la movilidad académica tanto de estudiantes como de personal universitario. A través de esta nueva colaboración, se facilitará el acceso a personas de todas las regiones de Colombia a más de 200 programas y becas en dicho continente.

Le puede interesar: ¿Cómo inscribirse a una especialización gratis en el SENA?

El Icetex fue elegido por la Unión Europea, por primera vez, como ‘Punto Focal de Educación’, lo que quiere decir que la entidad contribuirá a la divulgación de este tipo de oportunidades. “Se espera que con este apoyo la participación en estos programas por parte de Colombia sea cada vez más visible, garantizando un mejor acceso a la información y logrando una mayor cobertura, al llegar a zonas apartadas del país en donde el Icetex tiene presencia”, dice su sitio web. También señala que la estructura del programa se compone por:

1. Movilidad internacional de créditos

2. Acción Erasmus Mundus

2. Másteres conjuntos Erasmus Mundus

4. Medidas de diseño Erasmus Mundus

5. Acción Jean Monnet en el ámbito de la educación superior

6. Capacity Building in the field of Vocational Education and Training (VET)

7. Desarrollo de las capacidades en el ámbito de la educación superior

Gilles Bertrand, embajador de la UE en Colombia, destacó que “a través del intercambio de personas y de ideas, sin importar el campo de estudios, lo que desarrollamos es nuestro potencial para transformar el futuro y mejorar nuestras sociedades”. De acuerdo con Bertrand, tal relación científica y cultural es estrecha, pues Colombia es el séptimo país del mundo con más becarios en Europa.

Lea también: Educar hijos en casa sin que vayan al colegio, una conversación (y regulación) pendiente

Desde Manizales, Patricia Abadía, presidenta (e) de la entidad, dijo que esta alianza se le presenta a los jóvenes no sólo para formarse profesionalmente, sino también para conocer hasta tres países de Europa. Con las oportunidades de movilidad los estudiantes colombianos podrán estudiar entre dos a 12 meses en universidades europeas, además de que tener la posibilidad de realizar allí sus prácticas. Los profesores, por su parte, podrán enseñar o formarse por períodos de cinco días a dos meses en el extranjero.

Las convocatorias estarán abiertas desde noviembre de 2024 hasta febrero de 2025, por lo que el ICETEX recomienda estar al tanto de sus comunicados. Además, advierte que no tiene intermediarios ni cobra dinero por los servicios que ofrece o por la adjudicación de créditos ni becas. Para más información ingrese aquí.

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚