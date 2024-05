Nuevo sistema de salud de Fecode: renuncia Mauricio Marín, presidente de Fiduprevisora

Presidente de la Fiduprevisora, Jhon Mauricio Marín Foto: Fiduprevisora

El presidente de la Fiduprevisora, John Mauricio Marín, presentó su carta de renuncia al cargo, como lo pudo establecer El Espectador. La vicepresidenta Jurídica, Vanessa Gallego, será la persona que quedará encargada de la entidad.

Aunque hasta el momento la Fiduprevisora no ha entregado mayor información, una de las principales razones por las que Marín (quien fue designado por Gustavo Petro para este cargo) se aparta de la entidad es por las diversas quejas y reclamos que ha originado la implementación del nuevo modelo de salud del magisterio.

Este modelo, que entró en vigencia el pasado 1° de mayo y que tiene a cargo la atención en salud de un poco más de 800 mil personas, buscaba eliminar a los operadores, que eran los encargados de contratar a las clínicas y hospitales que iban a ofrecer la atención. Ahora, esta tarea iba a quedar en manos de un solo actor: la Fiduprevisora, entidad que Marín presidía hasta este jueves, 30 de mayo.

Si antes la Fiduprevisora solo era un intermediario que contrataba a las 9 (a veces 13) empresas que operaban el sistema por regiones, en menos de 41 días, como lo contó Marín en el control de debate del pasado 20 de mayo, debió asumir el rol de dirección, organización de red, financiamiento y pago de servicios.

Además, en este tiempo la Fiduprevisora tenía que transformarse creando una nueva estructura interna que incluyera una nueva gerencia general para el modelo de salud y otras dependencias que la apoyaran.

Según dijo Marín en el debate de control, la entidad recibió el mandato de la implementación de este sistema el 27 de marzo y añadió que, sí o sí, debía empezar a marchar el 1 de mayo, pues el 30 de abril terminaban los contratos con los operadores.

Varios expertos no vieron con buenos ojos que la Fiduprevisora asumiera toda esta responsabilidad, pues apuntaban que la entidad no estaba preparada, ya que no contaba ni con la capacidad técnica, ni con el personal para hacerlo.

A este escenario se le sumó un ingrediente: Marín fue nombrado por el mismo Gustavo Petro y, congresistas como Jennifer Pedraza, han señalado que es la cuota política del Partido Conservador y de La U.

Cabe recordar que en las últimas horas Fecode, el mayor sindicato de maestros del país, anunció que le entregó al Comité Ejecutivo las capacidades de decidir que si, en menos de 10 días no mejora la atención en salud, podría convocar a una movilización a nivel nacional.

