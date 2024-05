Ordenan desalojar el campus de la U. Nacional en medio de las manifestaciones

Pasado el mediodía de este jueves 16 de mayo un grupo de manifestantes bloqueó el paso por la calle 26, a la altura de la Universidad Nacional. Foto: Secretaría de Movilidad

Este jueves, 16 de mayo, se convocaron las manifestaciones en el marco de la conmemoración de los 40 años por las desapariciones, detenciones y amenazas que se presentaron en el campus de la Universidad Nacional este mismo día, en 1984.

José Ismael Peña, rector designado de la UNAL, y la vicerrectora de la sede de Bogotá, Lorena Chaparro Díaz, enviaron una carta durante la mañana de hoy para solicitar “acompañamiento especial” ante una “grave riesgo de afectación al orden público, a la convivencia y bienes fiscales”, de la institución educativa.

Durante la tarde se empezaron a registrar bloqueos en frente de la portería de la Calle 45 del campus y sobre las 4:10 p.m. se registraron enfrentamientos “entre encapuchados y fuerza pública en la portería peatonal de la Calle 45″.

Tras estos eventos, la Vicerrectoría de la sede envió un comunicado anunciando la alerta roja en el campus. “La Vicerrectoría de Sede informa que con motivo de la declaratoria de la alerta roja por presencia de personas encapuchadas y alteración del orden público en la portería de la calle 45, como medida preventiva, se da orden de desalojo en el Campus a partir de este momento (16:45 horas). En caso de no ser acatada esta instrucción, la permanencia en el campus será responsabilidad de cada persona.”, expresaron en el comunicado.

Estas manifestaciones, además de conmemorar lo ocurrido en mayo de 1984, se dan en medio de las tensiones por la designación de José Ismael Peña en la rectoría por parte del Consejo Superior Universitario (CSU). Tras haberse posesionado en una notaría el pasado 2 de mayo, pues el acta oficial de posesión no había sido firmada por la ministra de Educación, Aurora Vergara, quien ha dicho que no puede reconocer la legalidad de su posesión hasta que no se conozca una decisión judicial frente al proceso de designación llevado a cabo en marzo.

En medio de esta controversia, el presidente Gustavo Petro nombró a Juan David Correa, ministro de Cultura, como ministro de Educación ad hoc. Este citó al Consejo Superior Universitario para designar a un rector encargado en las próximas 24 horas (que se cumplirían mañana). Diego Torres, representante de los profesores en el CSU, y José Ismael Peña, han rechazado este hecho por considerar que viola la autonomía universitaria.

¿Qué pasó el 16 de mayo de 1984 en la Universidad Nacional?

Este jueves se esperan actividades conmemorativas en memoria de los hechos ocurridos el 16 de mayo de 1984. De acuerdo con el informe “Memorias de la Universidad Nacional y el conflicto armado (1958-2018)”, de Martha Nubia Bello y Mauricio Archila, ese día se documentaron 78 desapariciones forzadas, 125 detenciones arbitrarias y 77 amenazas, en el campus de la universidad.

Ese día fue secuestrado y asesinado el médico y profesor de la Nacional, Luis Armando Muñoz, director de la carrera de Medicina. Un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, que tuvo en cuenta la investigación hecha por Archivos del Búho, relata que el docente había hecho parte de las negociaciones para la regularización de las residencias, que habían sido cerradas años atrás. Este crimen, y otros que se venían cometiendo desde meses anteriores, motivaron la convocatoria a un homenaje político en la Plaza Che para la mañana 16 de mayo de aquel año.

En medio de esas actividades integrantes de la Fuerza Pública dispararon contra la comunidad universitaria como respuesta a la protesta que se desató en medio del homenaje. Los agentes, relata el Centro, ingresaron a la Universidad y atacaron a los habitantes de las residencias. En un documental que recoge varios testimonios, se menciona que ese día los integrantes “entraron a las residencias, tumbaron puertas, sacaron a las muchachas, les pusieron capuchas del M-19, les pusieron armas, salieron en los periódicos”.

De acuerdo con el Centro de Memoria, además de capturas ilegales, algunas fuentes de la época dejaron constancia de la comisión de asesinatos y desapariciones forzadas, que aún no han sido esclarecidos y cuyas víctimas permanecen en el anonimato.

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚