Orgullo colombiano por trabajo educativo en el Reino Unido

La doctora colombiana Camila Devis-Rozental acaba de ser reconocida por su trabajo en educación, en la lista de Shaw Trust ‘Disability Power 100 2023′, que destaca a las cien personas con discapacidades más influyentes en el Reino Unido Foto: Cortesía de Camándula

Camila Devis del Castillo nació en Bogotá y antes de irse del país fue cantante de rock en español, compartiendo el escenario con Jose Gaviria, Pillo Jaramillo y otros destacados cantantes colombianos en los años 80 y 90.

En 1994 se fue a Inglaterra a aprender inglés con el sueño de volver y convertirse en cantante internacional. Sin embargo, al mes de haber llegado a Inglaterra conoció a Joseph Rozental, el amor de su vida, y decidió quedarse y hacer su vida allá. Se casaron en 1995 y tienen dos hijos, Daniela y David, ambos haciendo doctorados en temas relacionados con la justicia social. Camila dice que el apoyo y gran amor incondicional que Joe le ha dado en los momentos más difíciles y en los más maravillosos ha sido fundamental para todo lo que ella ha logrado.

En marzo de 2005, mientras estudiaba su grado universitario, Camila tuvo una reacción alérgica a un medicamento que la dejó discapacitada permanentemente y le cambió la vida. Dejar ir a quien fue y aprender a existir en su nueva realidad la motivó a dedicar su vida a humanizar la educación. Desde entonces, ella trabaja para romper el estigma en torno a la discapacidad y crear un mundo más accesible e inclusivo para todos. Utiliza su investigación para inspirar a otros y usa la educación para desarrollar comportamientos prosociales y generar un impacto positivo que les ayude a prosperar.

Camila, quien comenzó como maestra de preescolar en el 2001, y en el 2005 tuvo que cambiar su rumbo y encontrar una nueva pasión, descubrió, gracias al consejo de su profesora de universidad, que podía ser profesora universitaria. Desde entonces se ha convertido en autora académica y en un ejemplo a seguir en la educación superior.

Actualmente, Camila vive en Poole, al sur de Inglaterra, con su familia y su perra Maggie y es Principal Academic en la Universidad de Bournemouth, donde trabaja investigando su teoría de la inteligencia socio-emocional y desarrollando una cultura positiva en la universidad. En el 2022 Camila tuvo Covid, lo cual le atrofió las cuerdas vocales, por lo cual ya no puede dar clases, así que una vez más está aprendiendo a vivir con su nueva realidad y a difundir sus investigaciones de otras formas. Camila, que es súperpositiva, dice: “mientras mi cerebro me funcione, sonreiré y seguiré luchando por hacer un mundo mejor”.

Su tercer libro, The Student Wellbeing toolkit: Preparing for life at college, university and beyond, fue escrito específicamente para estudiantes que van a pasar por la transición del colegio a la universidad. Basado en su investigación, tiene muchos consejos, actividades e ideas que los estudiantes pueden practicar para mejorar su bienestar y lograr sus objetivos.

Ella es la directora y tesorera del Lightyear Foundation, una institución de caridad dedicada a romper barreras para niños discapacitados que quieren vincularse en actividades de ciencias e ingeniería, y es la consejera de bienestar del grupo de colegios de la Diocese of Salisbury Academy Trust, que tiene 900 profesores y enseña a más de 14.000 niños.

Camila está convencida de que tener modelos de personas discapacitadas en el mundo académico o en cualquier otra profesión desafía los prejuicios, demostrando que las barreras sí se pueden romper, inspirando a otras personas con discapacidades a seguir sus sueños y aportar sus conocimientos y experiencias. Camila piensa que en un mundo ideal sería maravilloso lograr que las culturas laborales fueran entornos más humanizados e inclusivos, normalizando el hecho de que todos somos diferentes y difundiendo la idea de que con el apoyo adecuado todos podemos lograr cosas increíbles.

El sueño de Camila es cambiar el mundo con una sonrisa y por eso ella también crea ilustraciones digitales para difundir ideas importantes acerca del bienestar y la felicidad y las comparte en su cuenta de Twitter.

Las personas que quieran saber más sobre la investigación de Camila o que quieran hacer un doctorado en Inglaterra sobre los temas mencionados, pueden encontrar más información en su perfil profesional https://staffprofiles.bournemouth.ac.uk/display/cdevisrozental, o en su cuenta de X: https://twitter.com/CamilaDR17

