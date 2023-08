Paro de Fecode de este miércoles: puntos de encuentro nacionales

Fecode promete que serán“movilizaciones pacíficas y masivas”. Foto: EFE - Carlos Ortega

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) desarrollará un paro nacional de 24 horas este miércoles 30 agosto, día en que se adelantarán movilizaciones pacíficas y masivas, denunciando y rechazando específicamente tres cosas: el modelo de salud del magisterio; y el Proyecto de Ley No. 192 de 2022 del Senado: “Por medio del cual se crea el bono escolar en Colombia y se dictan otras disposiciones” y que, dicen los profesores, “constituye un nuevo intento de entregar el presupuesto público a los particulares, revivir el clientelismo, favorecer la corrupción y acentuar los procesos de privatización”.

Además, los maestros marcharán contra el Proyecto de Ley “por medio del cual se modifica el artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo, prohibición de la huelga en los servicios públicos esenciales”, presentado por la Senadora María Fernanda y que, dicen, tiene “el propósito de prohibir el derecho a la protesta, convirtiendo marrulleramente la educación en un servicio esencial, negando la posibilidad de elevarla a derecho fundamental mediante una ley estatutaria. Además, ordena acabar con las movilizaciones del magisterio y el derecho a la huelga de los trabajadores estatales, consagrados constitucionalmente”.

Los maestros se movilizarán en varias ciudades del país. En Bogotá, Fecode tendrá inicialmente dos puntos de concentración. La Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación (ADE) se concentrará en la calle 72 #10-03 desde las 9:30 a.m., frente a la Fiduprevisora. A su vez, la Asociación de Educadores de Cundinamarca (ADEC), partirá desde la sede de Servisalud de Dorado Plaza a las 9:00 a.m. Ambas movilizaciones se dirigirán a la Plaza de Bolívar, donde permanecerán unas horas.

En Armenia la concentración comenzará desde la 8:00 a.m. en la Plaza de Bolívar de esa ciudad. En Montería la marcha iniciará en el Parque Laureles, en la calle 43 diagonal al centro comercial Alamedas, de donde se marchará hasta llegar a Medicina Integral S.A. y a la sede de Fiduprevisora. Allí Fecode está llamando a todos los docentes y trabajadores de la educación que residen en Montería y municipios aledaños. Quienes no asistan podrán concentrarse en otros puntos públicos que serán decididos por las autoridades de esa ciudad.

En Villavicencio la marcha comenzará en la sede del Ministerio de Salud de esa ciudad a las 7:00 a.m. En Medellín, la capital de Antioquia, la movilización está convocada por la Asociación Sindical de Educadores a las 9:30 a.m. en Argentina con Girardot. En Barranquilla el punto de concentración será en la Universidad del Atlántico a las 8:30 a.m. y en Cali los maestros se reunirán a las 8:00 a.m. en la Clínica Rey David.

Finalmente, en Santa Marta el magisterio tiene la cita a las 8:00 a.m. en la Institución Educativa Distrital Liceo Celedón. La marcha se plantea de esta manera de orden nacional. Fecode promete que serán“movilizaciones pacíficas y masivas”.