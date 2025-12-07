Petro anuncia reunión en su despacho para tratar crisis de la UdeA

La universidad, de acuerdo con sus cálculos, enfrenta un déficit de cerca de COP 350.000 millones. Foto: Cortesía Universidad de Antioquia.

El presidente Gustavo Petro anunció que, en los próximos días, se realizará una reunión en su despacho para abordar la situación de la Universidad de Antioquia (UdeA), una de las principales universidades públicas de Colombia.

“Es necesario un plan de salvamento de la Universidad y de su extensión a las comunas populares de Medellín y la provincia antioqueña, sustentado por el Gobierno Nacional, ante el abandono de los gobiernos regionales”, indicó el mandatario a través de su cuenta de X.

En contexto: El déficit de la UdeA es de $350.000 millones. ¿Qué hay detrás de la crisis?

Dicho encuentro ocurrirá en medio del debate sobre quién aportará los recursos para enfrentar la crisis financiera de la UdeA. Mientras la institución educativo hizo un llamado al Distrito de Medellín para aportar dinero, algunos actores locales piden una mayor intervención del Gobierno Nacional.

Según este ranking, la Universidad de Antioquia es la segunda universidad en calidad de Colombia.



En general Colombia tiene mayor calidad de su educación superior pública que la privada



Es necesario un plan de salvamento de la Universidad y de su extensión a las comunas… https://t.co/hNJb1J2uRu pic.twitter.com/AS94wwM8mO — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 7, 2025

El debate sobre el rescate a la UdeA

Uno de los puntos clave para entender este asunto es la magnitud de la crisis financiera, pues la universidad, de acuerdo con sus cálculos, enfrenta un déficit de cerca de COP 350.000 millones.

De acuerdo con el rector de la institución educativa, John Jairo Arboleda, la principal razón detrás de crisis es el desfinanciamiento que se ha generado con los artículos 86 y 87 de la Ley 30, donde se establece la fórmula que estipula el monto que el Gobierno debe destinar año a año a las Instituciones de Educación Superior Públicas (IES). Vale señalar que actualmente, se adelanta un proyecto de ley que busca reformar ambos artículos y modificar este cálculo.

Podría interesarle: Senado aprueba reforma a la Ley 30, clave para el presupuesto de las universidades públicas.



Desde septiembre, debido a los problemas financieros por los que atraviesa la Universidad de Antioquia (UdeA), el Ministerio de Educación ordenó una serie de medidas preventivas, entre las que se encuentra la “vigilancia especial”. Con estas, explicaba en ese entonces la cartera, buscaba garantizar la “continuidad del servicio, el restablecimiento de la calidad (...) y superar las situaciones que están afectando el servicio educativo”.

Esta situación ha avivado un debate sobre quién debe aportar los recursos para atender esta compleja situación financiera. A través de su cuenta de X, la Universidad de Antioquia, reiteró su “llamado al Distrito de Medellín para que aporte recursos de base presupuestal como un reconocimiento a la contribución que por décadas hemos realizado a la ciudad”.

⚠ #FastCheckUdeA | Con respecto a la información que en las últimas horas viene siendo divulgada a través de las redes sociales, en las que de manera ligera y desproporcionada se ha afirmado que cada estudiante de la #UdeA tiene un costo anual de 52 millones de pesos,… — Universidad de Antioquia (@UdeA) December 7, 2025

En contraste, hace poco este tema generó controversia luego de declaraciones por parte del concejal Sebastián López, en las que criticó el gasto que invierte la UdeA por estudiante, un monto que asegura supera los COP $52 millones.

“Respeto a la UdeA y reconozco su importancia, pero quien debe financiarla es el Gobierno Nacional, y le está fallando. Mientras la izquierda culpa a Medellín, nadie responde por qué formar un estudiante en la UdeA cuesta 52 millones, cuando en las instituciones públicas del Distrito cuesta 13″, aseguró López, a través de su cuenta de X.

Ante esto, la institución educativa aseguró estas afirmaciones son falsas. “No es correcto dividir el valor total del presupuesto de la institución por el número de estudiantes para establecer lo que invertimos en la formación de cada uno de ellos”, informó la UdeA. “Definir un costo preciso por estudiante, implica entender que este no será uniforme, pues depende del programa, la duración y el lugar donde se desarrolla. Y, en todo caso, nunca llega a 52 millones al año, ni siquiera en el caso de los 8000 estudiantes que se forman en los 12 campus regionales que están por fuera de Medellín, donde llevar educación superior de excelencia nos implica un esfuerzo mayor”.

Por el momento, se está a la espera de la definición de la reunión en el despacho presidencial para definir el rumbo de la Universidad de Antioquia en los próximos meses.

