Petro cambió su representante para las elecciones a rector de la U. de Antioquia

Protestas en la Universidad de Antioquia la semana pasada. Encapuchados incendiaron carro de la Policía Foto: Cortesía

El 19 de marzo se designa la nueva rectora o rector de la Universidad de Antioquia. Esta elección la preside el Consejo Superior Universitario (CSU), compuesto por nueve integrantes, entre los que se incluyen el rector y dos posiciones que corresponden al gobierno nacional. Aunque, en realidad el CSU solo cuenta con ocho integrantes, pues los estudiantes decidieron no tener representación desde 2004.

(Lea: Un estudiante resultó herido por un disparo en protestas en la U. de A.)

Ante la demora en la entrega de resultados de la consulta electrónica adelantada por la comunidad universitaria (profesores, estudiantes, egresados, personal no docente y jubilados) el 12 de marzo, la semana pasada, Salomé Restrepo Valencia, quien era la delegada de la presidencia ante el CSU, solicitó a la secretaria General de la Institución la información “técnica detallada que originó el retraso en la entrega de resultados. En el mismo sentido, le solicito certifique la transparencia del proceso o me informe claramente si existe de parte de la administración alguna duda sobre el mismo”.

Según señaló Restrepo en la red social X, “estoy muy preocupada por lo manifestado por la comunidad universitaria sobre las dudas frente a la consulta y la necesidad de garantizar una designación que reconozca, confiablemente, la voluntad de los estamentos”.

(Lea: Disturbios en la Universidad de Antioquia: encapuchados incendiaron carro de la Policía)

Y aunque Restrepo recibió una respuesta en la que le aseguraban que recibiría información sobre la transparencia del proceso, hasta el 14 de marzo no había recibido dicha información. Según el correo que le respondieron a Restrepo, la consulta se desarrolló entre las 8:00h y las 18:00h, sin embargo, a las “6:00:01 p.m. no fue posible visibilizar los resultados, fue posible a las 18:59 horas, hoy se presentará un informe técnico a la comisión veedora para mostrar que no hubo ningún tipo de intervención en el aplicativo durante ese tiempo y que el proceso fue transparente”.

En medio de la demora de esos resultados, el viernes se presentaron disturbios entre encapuchados y la policía. De hecho, la universidad reportó que todas “las actividades académicas, culturales, deportivas y administrativas en Ciudad Universitaria fueron suspendidas”.

Ahora, el presidente Gustavo Petro firmó un decreto en el que designa a Wilmar de Jesús Mejía como nuevo delegado de la presidencia ante el CSU, quien fue el último delegado de los estudiantes ante el CSU en 2004, como lo reveló el medio El armadillo.

Alrededor de su nombre hay varias polémicas, desde que en esa época “vendió al movimiento estudiantil”, hasta que dio “muchas peleas” a favor tanto de estudiantes como de profesores y no favoreció la rectoría de entonces.

(Lea: Mineducación rechazó inauguración del colegio “Gentil Duarte” en Caquetá)

Por su parte, Restrepo señaló para El armadillo que la decisión la tomaba por sorpresa y que no sabía si respondía a la solicitud que hizo a la secretaria General. Además, afirmó que nunca recibió instrucciones por parte del Mineducación sobre el voto que tendría que dar.

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚