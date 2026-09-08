PISA 2025: Colombia sigue estancada en aprendizaje y lejos del promedio de países evaluados

En Colombia participaron 7.268 estudiantes en las pruebas PISA. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

“De todos los resultados de las pruebas PISA 2025, los puntajes en lectura son los más preocupantes”, advierte Andreas Schleicher, director de Educación y Habilidades de la OCDE, al presentar los resultados del examen que cada tres años mide los conocimientos, las habilidades y las actitudes de los estudiantes de 15 años en 91 países y economías, entre ellas Colombia. “La mayoría de los estudiantes de 15 años de la OCDE en 2025, en promedio, tenían un rendimiento típico de estudiantes de 14 años”, agrega.

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