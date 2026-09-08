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PISA 2025: Colombia sigue estancada en aprendizaje y lejos del promedio de países evaluados

Este martes, 8 de septiembre, se conocieron los resultados de las pruebas PISA 2025 y dejan una nueva alerta sobre la educación en Colombia. Solo el 46 % de los estudiantes alcanzó el nivel básico en lectura y siete de cada diez no lograron las competencias mínimas en matemáticas. La lectura es uno de los mayores motivos de preocupación.

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Paula Casas Mogollón
Paula Casas Mogollón
08 de septiembre de 2026 - 10:26 a. m.
En Colombia participaron 7.268 estudiantes en las pruebas PISA.
En Colombia participaron 7.268 estudiantes en las pruebas PISA.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

“De todos los resultados de las pruebas PISA 2025, los puntajes en lectura son los más preocupantes”, advierte Andreas Schleicher, director de Educación y Habilidades de la OCDE, al presentar los resultados del examen que cada tres años mide los conocimientos, las habilidades y las actitudes de los estudiantes de 15 años en 91 países y economías, entre ellas Colombia. “La mayoría de los estudiantes de 15 años de la OCDE en 2025, en promedio, tenían un rendimiento típico de estudiantes de 14 años”, agrega.

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Paula Casas Mogollón

Por Paula Casas Mogollón

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