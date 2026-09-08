08 de septiembre de 2026 - 04:40 p. m.
PISA 2025: ¿Por qué inquietan los bajos puntajes de Colombia en Matemáticas y Lectura?
En la madrugada de este martes, 8 de septiembre, presentaron los últimos resultados las pruebas PISA, que miden los conocimientos, las habilidades y las actitudes de los estudiantes de 15 años. En Colombia, solo el 46 % de los estudiantes alcanzó el nivel básico en lectura y siete de cada diez no lograron las competencias mínimas en matemáticas.
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