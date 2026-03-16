16 de marzo de 2026 - 10:55 p. m.
¿Por qué el nuevo impuesto del Gobierno preocupa a universidades privadas de Colombia?
Más de 100 universidades privadas de Colombia podrían verse afectadas por un nuevo impuesto sobre el patrimonio creado por el Gobierno. Antes del 1.º de abril deberán hacer el primer pago y advierten que puede presionar más sus finanzas. Esperan que la Corte declare inconstitucional esta medida.
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