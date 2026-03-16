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16 de marzo de 2026 - 10:55 p. m.

¿Por qué el nuevo impuesto del Gobierno preocupa a universidades privadas de Colombia?

Más de 100 universidades privadas de Colombia podrían verse afectadas por un nuevo impuesto sobre el patrimonio creado por el Gobierno. Antes del 1.º de abril deberán hacer el primer pago y advierten que puede presionar más sus finanzas. Esperan que la Corte declare inconstitucional esta medida.

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Redacción Educación

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Diana cp(85842)Hace 2 minutos
Todo el mundo sabe para donde va esto, aniquilar la educacion privada para que el estado eduque a todo el mundo bajo una linea unica de pensamiento socialista que evite en los jovenes la iniciativa, creacion de riqueza, de prosperidad,, emprendimiento etc.. ya que todo eso es la antitesis del socialismo
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