¿Por qué hay escasez de cupos para residencias médicas en algunas universidades públicas?

Las universidades públicas están enfrentando un nuevo problema: no hay suficientes cupos en los hospitales para que los estudiantes de medicina y los de las residencias médicas hagan sus prácticas. Esta situación ya obligó a reubicar a algunos residentes e incluso algunas instituciones ya hablan de la reducción del número de aspirantes que van a aceptar para el próximo año. ¿Qué está pasando con las residencias médicas en Colombia?