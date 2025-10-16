16 de octubre de 2025 - 10:05 p. m.
¿Por qué hay escasez de cupos para residencias médicas en algunas universidades públicas?
Las universidades públicas están enfrentando un nuevo problema: no hay suficientes cupos en los hospitales para que los estudiantes de medicina y los de las residencias médicas hagan sus prácticas. Esta situación ya obligó a reubicar a algunos residentes e incluso algunas instituciones ya hablan de la reducción del número de aspirantes que van a aceptar para el próximo año. ¿Qué está pasando con las residencias médicas en Colombia?
