¿Presentará la Prueba Saber 11 este domingo? Tenga en cuenta las recomendaciones del Icfes

El examen, que iniciará a las 7:00 a.m, se llevará a cabo en una jornada de dos sesiones, una en la mañana y otra en la tarde. Foto: ICFES

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Este domingo 26 de julio, más de 650.000 personas presentarán las pruebas Saber 11 calendario A, Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico, en cerca de 1.770 puntos de 570 municipios del país. “Ya está todo listo para llevar a cabo estas pruebas de Estado, que se han vuelto un pilar esencial para evaluar y mejorar nuestra educación”, aseguró Elizabeth Blandón Bermúdez, directora general del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes).

El examen, que iniciará a las 7:00 a.m, se llevará a cabo en una jornada de dos sesiones, una en la mañana y otra en la tarde. En el caso puntual de Bogotá, la cita será a las 6:55 a.m., debido a la realización de la Media Maratón de Bogotá, un evento que afectará la movilidad en varias zonas de la ciudad.

En total, casi 603.000 estudiantes presentarán la Prueba Saber 11 calendario A y otros 50.000 jóvenes de los grados 9° y 10° harán la prueba Pre Saber. Por su parte, 3.000 mayores de 18 años buscarán alcanzar el título de bachiller con la prueba Validación del Bachillerato Académico.

Además, otros 14.900 citados son extranjeros, la mayoría de nacionalidad venezolana, lo cual les representa una oportunidad para acceder al sistema de educación en el país “en condiciones de equidad”. Por otro lado, de acuerdo con el Icfes, se contará con las adecuaciones necesarias para que 15.000 personas con algún tipo de discapacidad puedan presentar la prueba con el apoyo que requieran.

Si usted va a presentar el examen este fin de semana, tenga en cuenta la siguiente información y recomendaciones:

• Consulte con anterioridad su citación en el sitio web www.icfes.gov.co y revísela constantemente. Llegue al lugar de citación a tiempo.

• Lleve su documento de identidad, sea cédula de ciudadanía (física o digital), tarjeta de identidad, certificado de documento en trámite (física o digital), pasaporte vigente (para nacionales o extranjeros) o licencia de conducción nacional. Los documentos digitales autorizados por la Registraduría Nacional, deben ser presentados desde el aplicativo, por lo que no se aceptarán fotografías e impresiones. Quien no tenga consigo una identificación válida, no podrá realizar la prueba.

• Los extranjeros residentes en Colombia deberán mostrar su cédula de extranjería o Permiso de Protección Temporal, junto con el DNI de su país.

• Es necesario contar con lápiz de mina No.2, borrador de nata y tajalápiz.

• En la primera sesión, que iniciará desde las 7:00 a.m. y que finaliza hacia el mediodía, (excepto en el caso de Bogotá, pues los estudiantes tendrán más tiempo para el ingreso) responderán 131 preguntas de las áreas de Matemáticas, Lectura Crítica, Competencias Sociales y Ciudadanas y Ciencias Naturales. Luego, durante la tarde, los citados retomarán la prueba, con 147 preguntas, a la 1:30 pm. Las áreas serán las mismas excepto por Lectura Crítica, que se reemplazará por Inglés.

• Durante el examen está prohibido el uso de teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico; utilizarlos puede conllevar la anulación de la prueba. Si lleva algún dispositivo, deberá dejarlo en una bolsa de seguridad, a la que tendrá acceso sólo al finalizar las sesiones.

• Esté atento, en todo momento, a las indicaciones de los jefes de salón.

“Hacemos un llamado para que quienes vayan a presentar la prueba de Estado el próximo domingo no caigan en la trampa, si personas inescrupulosas les ofrecen las respuestas de los cuadernillos a cambio de dinero”, comunicó el Icfes. “Recuerden que cada cuadernillo está personalizado con su nombre y número de documento. Las personas que sean encontradas haciendo o tratando de hacer fraude pueden ser sancionadas hasta con la cancelación de la prueba”.

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