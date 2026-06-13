Prima para profesores en junio 2026: de cuánto es y quiénes sí y quiénes no la reciben

Imagen de referencia. Los docentes con vinculación laboral en Colombia tienen derecho a recibir la prima de mitad de año. Foto: EFE - Ronald Peña R

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Durante junio se realiza el primer pago de la prima a trabajadores del país, incluyendo a una gran parte de los docentes de instituciones oficiales y privadas.

La prima hace parte de las prestaciones sociales a las que tienen derecho los trabajadores en Colombia. Consiste en el pago del equivalente a un mes de salario por cada año trabajado. Por ley, los trabajadores deben recibir esta prima en dos pagos, uno en junio y otro en diciembre.

Los trabajadores que tienen derecho a recibir esta prestación social son aquellos que cuentan con un contrato laboral formal, sin importar cuál sea su modalidad.

Es decir, aplica para trabajadores a término indefinido, por obra o labor o a término fijo. Lo que varía es el pago que recibirá el trabajador, dependiendo del tiempo que haya laborado en el primer semestre del año.

Si el contrato está vigente desde el 1 de enero de 2026, el pago de la prima debe corresponder a 15 días de salario. Sin embargo, si el contrato empezó después de esta fecha, la liquidación del pago dependerá del tiempo trabajado hasta junio.

Los profesores de colegios oficiales y privados, así como aquellos que tengan contrato laboral como docentes de planta en instituciones de educación superior, tienen derecho a recibir este pago.

¿Quiénes no recibirán el pago de la prima de junio? Los trabajadores vinculados mediante contrato de prestación de servicios no tienen derecho a las prestaciones sociales de un contrato laboral, ya que este tipo de vinculación no implica una subordinación entre los trabajadores y los empleadores.

Tampoco acceden al pago de la prima en junio los trabajadores que reciben un salario integral, pues este tipo de remuneración ya incluye las prestaciones sociales como parte del pago.

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