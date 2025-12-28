Procuraduría investigará casos de acoso sexual en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid

Bomberos de Medellín controlaron la conflagración que dejó destruida una oficina de la institución. Foto: Archivo Particular

La Procuraduría General de la Nación anunció este domingo 28 de diciembre que asumirá de “manera prioritaria” la atención de casos de acoso sexual denunciados en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid de Medellín.

Esta decisión se produce tras los disturbios registrados el pasado 9 de diciembre en la institución educativa, presuntamente relacionados con la forma en que se han tramitado procesos disciplinarios por denuncias de contenido sexual.

En contexto: Encapuchados prendieron fuego en oficina del Politécnico Jaime Isaza Cadavid en Medellín.

Según precisó el ente de control, en el marco de la Circular 06 de 2025, se ejercerá “el poder preferente para tramitar este caso de manera prioritaria y revisar posibles inconsistencias en el manejo de procesos de acoso sexual en materia laboral en la institución educativa pública".

Según dio a conocer la entidad, se solicitó información al Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid sobre la existencia de actuaciones disciplinarias en etapa de juzgamiento. “Se confirmó que actualmente la institución de educación superior tramita un proceso que cumple con estos lineamientos y sobre el cual se profirió un fallo de primera instancia”, indicó la Procuraduría, a través de un comunicado.

En su momento, los disturbios fueron rechazados por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien aseguró en su cuenta de X que “es absurdo lo que ocurre dentro del Politécnico Jaime Isaza Cadavid. Diez encapuchados prenden fuego a una oficina dentro de la institución. Eso es terrorismo. No tiene otro nombre. Se tomaron el Poli. Lo he venido advirtiendo”.

El fuego consumió muebles, enseres y documentos de la oficina afectada y se registró el mismo día en el que estaba programada la posesión del nuevo rector, Haver González Barrero, elegido para el periodo 2025-2029 por el Consejo Directivo.

Según informó la institución educativa, ninguna persona resultó herida en estos hechos. “Reiteramos que las vías de hecho no representan los valores de nuestra institución, los cuales se fundamentan en el respeto, la convivencia pacífica y la defensa del bienestar colectivo. Invitamos a la comunidad politécnica y a la ciudadanía en general a mantenerse informada exclusivamente a través de los canales institucionales oficiales”, agregó el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, a través de un comunicado.

