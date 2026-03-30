Procuraduría pide al SENA suspender preventivamente proceso de contratación de vigilancia

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Foto: SENA

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La Procuraduría General de la Nación envió al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) un documento en el que pide suspender de manera preventiva un proceso de contratación de servicio de vigilancia. De acuerdo con el ente de control, hay riesgos jurídicos asociados a las licitaciones.

Desde hace varias semanas se presentaron denuncias alrededor de este proceso de contratación, que involucra más de COP 190.000 millones y busca contratar la operación del servicio de seguridad en cuatro regiones en las que tiene operación el SENA.

“Esta Procuraduría Delegada exhorta a la entidad a suspender los procesos de selección que tienen como objeto contratar el servicio de vigilancia y seguridad privada para las instalaciones del SENA en las zonas 1, 3, 4 y 5, y analizar en detalle las medidas que debe adoptar frente a estos, ante el escenario de posible nulidad absoluta de los negocios jurídicos a suscribir”, dice la Procuraduría en el documento enviado a la entidad.

La alerta preventiva por parte del ente de control apunta a problemas de libre competencia y otros riesgos jurídicos. Claudia Forero, directora de Formación Profesional del SENA, ya se había referido a uno de los procesos el pasado 24 de marzo. Se trata del proceso en la Regional Sucre, en donde se habría presentado un caso de suplantación digital, que fue denunciado ante la Fiscalía.

Este caso ocurrió durante una de las audiencias públicas que se dan dentro del proceso de licitación y el perfil suplantado sería el de uno de los directores del SENA, a cargo del proceso en esa región. Las autoridades se encuentran investigando esta situación.

La alerta preventiva de la Procuraduría habría llegado a la entidad el viernes, cuando hubo otra audiencia en el marco de este proceso, según contó El Tiempo. Allí se habría dado la suspensión de la licitación, acatando la alerta de la Procuraduría.

Se espera que esta semana se conozcan nuevos detalles de las licitaciones, pues hay audiencias pendientes en los cuatro procesos en los que hubo alerta.

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