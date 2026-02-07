Profesor colombiano será parte del informe científico más influyente de la UNESCO

UNESCO Science Report es un informe que se publica cada cinco años. Foto: getty

Julián David Cortés, profesor y director de Investigación de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario, fue designado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como como autor principal de la octava edición del UNESCO Science Report, una de las publicaciones más influyentes a nivel global para el análisis y la orientación de políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación.

Cortés es doctor en Ingeniería de la...