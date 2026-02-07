Logo El Espectador
Educación
Profesor colombiano será parte del informe científico más influyente de la UNESCO

Este informe es considerado como una referencia mundial, que ofrece análisis basados ​​en la evidencia para orientar la forma en que los países invierten en sus sistemas científicos.

Redacción Educación
07 de febrero de 2026 - 01:30 a. m.
UNESCO Science Report es un informe que se publica cada cinco años.
Foto: getty

Julián David Cortés, profesor y director de Investigación de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario, fue designado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como como autor principal de la octava edición del UNESCO Science Report, una de las publicaciones más influyentes a nivel global para el análisis y la orientación de políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación.

Cortés es doctor en Ingeniería de la...

